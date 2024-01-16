Fatih Altaylı kimsenin konuşmadığı o detaya dikkat çekti! Gerilime 'Mafya mısın?' diyerek katıldı: Bir eksik Alaattin Çakıcı kaldı

Rezan Epözdemir orada mağdur olan bazı futbolcuların avukatı. Onlardan biri Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk. Bazı futbolcular daha var. İlginçtir eskiden Epözdemir Fatih Terim'in avukatlığını yapmıştır. Ama şu döenmde yaptı. Terim'in kızı geçtiğimiz günlerde bir ifade verdi. O da 186 bin dolar kaptırmış. Ve hakim diyor ki 'Babanızın haberi var mı?' diyor. O da yok diyor. Ben buna inanmadım. Terim'in kızı ve damadı izni olmadan tuvalete giderler mi emin değilim.