Fatih Altaylı kimsenin konuşmadığı o detaya dikkat çekti! Gerilime 'Mafya mısın?' diyerek katıldı: Bir eksik Alaattin Çakıcı kaldı

Seçil Erzan davası Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Yeni detayların çıktığı olayda son olarak Denizbank, bazı mağdurlara avutlatlık yapan Rezan Epözdemir hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Epözdemir de bunun ardından yaptığı açıklamada bankanın kendinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş sözleri gündem olmuştu. Yaşanan gerilime Fatih Altaylı da sessiz kalmadı. Süreci anlatan Altaylı bankayı suçladı ve yaptığı Alaattin Çakıcı benzetmesiyle dikkat çekti.
Fatih Altaylı, Denizbank'ın Rezan Epözdemir hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
Rezan Epözdemir orada mağdur olan bazı futbolcuların avukatı. Onlardan biri Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk. Bazı futbolcular daha var. İlginçtir eskiden Epözdemir Fatih Terim'in avukatlığını yapmıştır. Ama şu döenmde yaptı. Terim'in kızı geçtiğimiz günlerde bir ifade verdi. O da 186 bin dolar kaptırmış. Ve hakim diyor ki 'Babanızın haberi var mı?' diyor. O da yok diyor. Ben buna inanmadım. Terim'in kızı ve damadı izni olmadan tuvalete giderler mi emin değilim.
Rezan Epözdemir burada bazı mağdurların vekaletini alır almaz akıllıca bir iş yaptı. Bankayı bu içine dahil etmek... Niye; Diyelim ki Erzan'la davalıklar ve kazandılar, ki kazanacaklar. Seçil Erzan'dan ne alabileceksinki. Üstünde ne para var ne pul var. Erzan'a karşı kazanırsan sadece davayı kazanmış olursun. Rezan bu yüzden akıllı bir avukat olarak bankayı ve banka yöneticilerini dahil etmek için adımlar attı. Bankanın da kendi içinde hataları var.
Banka bu olayın ortaya çıkmasından sonra ardı ardına belki iyi niyetle belki değil, Erzan'ı almışlar, sorguya çekmişler, ifadeye almışlar, tutanaklar tutmuşlar. Bu birinci hata.
Bu bizi ilgilendirmez, bu Erzan'la sizin aranızdadır. Biz bu olayı duyunca bankayla ilişiğini keseriz. Kendi adına ona bankanın adını küçük düşürdünüz diye dava açabiliriz deyip o sorgu falanı da yapmamaları gerekiyordu. Yaptığın anda sen bu işin içine girmiş oluyorsun. Bu işin parçası haline getirdi banka kendini.