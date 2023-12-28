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Fatih Portakal, Erdoğan'ı işaret etti bir anda gündem oldu! Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Bir ay sonra hep birlikte göreceğiz'

28.12.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Sadece asgari ücretle çalışanların değil aynı zamanda özel sektördekilerin de büyük bir merakla beklediği asgari ücret zammı dün akşam açıklandı. Bakan Işıkhan, işçi ve işveren temsilcilerini yanına alarak Ocak 2024 asgari ücretinin 17 bin 2 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücretin ardından gazeteci Fatih Portakal'dan ilginç bir çıkış geldi. Fatih Portakal, sosyal medyada gündem olan '2 TL' detayına da takıldı.

Asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı ortalama 578 dolar ediyor. Sözcü TV'de yeni asgari ücreti yorumlayan Fatih Portakal, işçinin yeni asgari ücretten memnun olmadığını önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir hamle daha yapabileceğini belirtti.

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FATİH PORTAKAL'DAN ASGARİ ÜCRET YORUMU! 'HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

FATİH PORTAKAL'DAN ASGARİ ÜCRET YORUMU! 'HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

Herkes 2 liraya takılmış durumda, bu iki lira neyin nesi diyorlar. Yeni asgari ücret 17 bin 2 TL! Yeni asgari ücret ne zaman cebinize girecek biliyor musunuz? Bugün itibarıyla asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Dolar kuru da aşağı yukarı 29.40 TL. Bir ay sonra asgari ücretin kaç dolar eridiğini hep birlikte göreceğiz.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ BİR HAZIRLIĞA GİREBİLİR'

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ BİR HAZIRLIĞA GİREBİLİR'

1 Şubat'ta zamlı asgari ücretin işçinin cebine gireceği gün bu maaşın dolar karşısında nasıl eridiğini maalesef hep birlikte göreceğiz. Bu maaş işçiyi mutlu eder mi? Bence mutlu etmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönemde yeni bir hazırlığa girebilir. %49 zammın ardından acaba emekliler ne kadar ücret alacak? Şimdi de gündem bu.

ANKARA'DAKİ ASGARİ ÜCRET TRAFİĞİ GÜN BOYU SÜRDÜ

ANKARA'DAKİ ASGARİ ÜCRET TRAFİĞİ GÜN BOYU SÜRDÜ

Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı dün resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle başlayan Ankara'daki asgari ücret zammı trafiği gün boyu sürdü.

Taraflar Cumhurbaşkanı Erdooğan'ın davetiyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ZAM KARARINI CANLI YAYINDA DUYURDU

ZAM KARARINI CANLI YAYINDA DUYURDU

Saat 19.30 sıralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, canlı yayında alınan zam kararını duyurdu.

YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 TL OLDU

YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 TL OLDU

Bakan Işıkhan yaptığı açılamada 2024 asgari ücret zammının net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini duyururken; Türk-İş Başkanı ise karara muhalefet şerhi koyduklarını belirtti.

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