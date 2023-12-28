Fatih Portakal, Erdoğan'ı işaret etti bir anda gündem oldu! Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Bir ay sonra hep birlikte göreceğiz'

FATİH PORTAKAL'DAN ASGARİ ÜCRET YORUMU! 'HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

Herkes 2 liraya takılmış durumda, bu iki lira neyin nesi diyorlar. Yeni asgari ücret 17 bin 2 TL! Yeni asgari ücret ne zaman cebinize girecek biliyor musunuz? Bugün itibarıyla asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Dolar kuru da aşağı yukarı 29.40 TL. Bir ay sonra asgari ücretin kaç dolar eridiğini hep birlikte göreceğiz.