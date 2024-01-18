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Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 21:39 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan en düşük emekli maaşının da 10 bin TL olduğunu aktarmıştı. Gazeteci, Fatih Portakal dikkat çeken bir iddiada bulunup SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek, tarih verdi.

3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 37,57'lik zam oranı kesinleşmişti. Ancak asgari ücret ve memur ile emeklisine yapılan yüzde 50 zam oranı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranlarının yüzde 50'ye tamamlanması yönünde açıklamalar gelmişti.


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Gözler hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ün ilk kabinesi sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılacağını belirtmişti.

Erdoğan, emeklilere yüzde 5 ek zam yapılacağını ifade ederek, zam oranının yüzde 42,6'ya yükseltiğini aktarmıştı.

Açıklamasının devamında Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.

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Gazeteci Fatih Portakal bugün canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. 'Yazın bir tarafa' diyerek açıklama yapan Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek tarih verdi. Portakal şunları ifade etti:

"Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz. Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.”

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fatih portakal ek zam emekli
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