Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 37,57'lik zam oranı kesinleşmişti. Ancak asgari ücret ve memur ile emeklisine yapılan yüzde 50 zam oranı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranlarının yüzde 50'ye tamamlanması yönünde açıklamalar gelmişti.
Gözler hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ün ilk kabinesi sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılacağını belirtmişti.
Erdoğan, emeklilere yüzde 5 ek zam yapılacağını ifade ederek, zam oranının yüzde 42,6'ya yükseltiğini aktarmıştı.
Açıklamasının devamında Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.
Gazeteci Fatih Portakal bugün canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. 'Yazın bir tarafa' diyerek açıklama yapan Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek tarih verdi. Portakal şunları ifade etti:
"Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz. Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.”