FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? Gözler FED toplantısında!

ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklayacağı faiz kararı, piyasaların şekillenmesini sağlayacak. Bu ay 27-28 Temmuz’da yapılan FED toplantısının ardından faiz kararı paylaşılacak. FED’in diğer toplantıları ise eylül, kasım ve aralık aylarında yapılacak.

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

FED Toplantısı, 2021’de 3 defa daha yapılacak. FED toplantı takvime göre bu ayki FED toplantısı 27-28 Temmuz'da toplandı.

Salı günü başlayan toplantı, çarşamba günü yani bugün TSİ 21.00'de sona erecek. Diğer FED toplantılar da 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık'ta yapılacak.

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR? ABD Merkez Bankası, beklentiler kapsamında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu.

ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşması, FED'in varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı süreçlerine öngörülenden daha evvel başlayabileceği endişelerini artırdı.