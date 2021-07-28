FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? Gözler FED toplantısında!

ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklayacağı faiz kararı, piyasaların şekillenmesini sağlayacak. Bu ay 27-28 Temmuz’da yapılan FED toplantısının ardından faiz kararı paylaşılacak. FED’in diğer toplantıları ise eylül, kasım ve aralık aylarında yapılacak.
FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
FED Toplantısı, 2021’de 3 defa daha yapılacak. FED toplantı takvime göre bu ayki FED toplantısı 27-28 Temmuz'da toplandı.
Salı günü başlayan toplantı, çarşamba günü yani bugün TSİ 21.00'de sona erecek. Diğer FED toplantılar da 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık'ta yapılacak.
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?
ABD Merkez Bankası, beklentiler kapsamında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu.
ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşması, FED'in varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı süreçlerine öngörülenden daha evvel başlayabileceği endişelerini artırdı.
Ekonomistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini vurgulayarak, üyelerin geçen ay tartışmaya başladığı varlık alımlarının azaltılması ile alakalı yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.
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