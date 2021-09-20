FED faiz toplantısı ne zaman? 2021 FED faiz kararları açıklandı mı?

FED faiz toplantısının tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Kritik toplantının ardından alınan kararlar duyurulacak. Peki FED faiz toplantısı ne zaman?

Piyasalarda FED Faiz toplantısı ilgiyle takip ediliyor. Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayı 2021 faiz kararı açıklaması ile beraber, piyasalar tekrardan pozisyon almış olacak.

Belli tarihler aralığında her dönem yapılan ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı tüm dünya piyasalarını etkiliyor.