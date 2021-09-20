FED faiz toplantısı ne zaman? 2021 FED faiz kararları açıklandı mı?

FED faiz toplantısının tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Kritik toplantının ardından alınan kararlar duyurulacak. Peki FED faiz toplantısı ne zaman?
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Piyasalarda FED Faiz toplantısı ilgiyle takip ediliyor. Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayı 2021 faiz kararı açıklaması ile beraber, piyasalar tekrardan pozisyon almış olacak.
Belli tarihler aralığında her dönem yapılan ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı tüm dünya piyasalarını etkiliyor.
FED faiz toplantısının 21-22 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklayacak.
FED 2021 PPK KURULU TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ...
FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül,
2-3 Kasım
14-15 Aralık 2021