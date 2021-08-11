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Fındık alım fiyatları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

11.08.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üreticiler ve tüketiciler fındık alım fiyatlarının ne kadar olacağına ilişkin yapılacak açıklamayı dört gözle bekliyordu. Fındık alım fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun kalite fındık için kilogram başına ne kadar ödeme yapılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Fındık fiyatlarına yönelik yapılacak resmi açıklama üreticiler ve tüketiciler tarafından uzun süredir bekleniyordu. Söz konusu açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarının ne kadar olacağına ilişkin konuştu. İşte merak edilenler...

FINDIK ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fındık alım fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatı yüzde elli sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 TL ödeme yapılacağını söyledi.
Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 TL ödeme yapılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek randımanlı fındığa en az 1 TL fazla ödeme yapılacağını ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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