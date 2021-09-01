Fındık ücretleri ne zaman ödenecek? TMO fındık alımına başladı mı?

TMO ile ilgili gelişmeler takip edilirken, fındık alımına başlanıp başlanmadığı merak ediliyor. Yapılan duyurulara göre TMO fındık alımlarına başladı ve fındık ücretlerinin ne zaman ödeneceği de belli oldu. Peki fındık ücretleri ne zaman ödenecek?

FINDIK ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) son gelişmelere göre fındık alımına başladı. Bu sene Giresun kalite fındığın ve sivri fındığın kilosuna ödenecek olan ücret merak ediliyor.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal fındık alım kampanyasının ilk günü olduğunu ifade ederek "Fındık çok değerli bir ürün. Ülkemizin ihracatta, üretimde lider olduğu en önemli ürünlerimizden biri. Yaklaşık 2,3 milyar dolara çıkan tarımsal ihracat getirisi olan bir ürünümüz. Değerinin yüksek, kıymetli olması önemli. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımız fındık alım fiyatlarını levant kalite için 26,5 lira, Giresun kalite için 27 lira, sivri kalite için de 25 lira olarak açıkladı. Bugün kampanyamızı başlatıyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki kriterlerimizle alımları yapıyoruz. Tamamen üretici lehine olacak şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. İyi bir sezon geçireceğimizi diliyorum." şeklinde konuştu.

Fındık alım süreci ile ilgili daha önce yapılan açıklamayı hatırlatan Güldal, fındık bedellerinin en geç 21 gün içinde üreticilere ödeneceğini tekrarladı.