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'Fiyatlar çok yükselmedi' Kilosu 120 TL ama 100 gramı bile uzun süre yetiyor! Havalar soğuyunca herkes ona akın etti...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.01.2024 15:14 | Son Güncelleme:
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Soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Nezle, grip gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Eminönü Mısır Çarşısı esnafları, zencefil, adaçayı, tarçın, ıhlamur gibi ürünler bu dönemde daha çok tercih edildiğini belirterek fiyatlara ilişkin bilgi verdi. "Fiyatlar bu sene çok yükselmedi" diyen esnaf, ıhlamurun kilogram fiyatının 120 lira olduğunu, ancak 100 gram alındığında bile uzun süre yettiğini belirtti.

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle daha fazla görülmeye başladı. Soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Ihlamur, zencefil, nane, zerdeçal, adaçayı gibi ürünlere talep gösteren vatandaşlar aktarlarda yoğunluk oluşturdu. Aktarlar, havalar soğuduğunda bitki çaylarına talebin arttığını ifade etti.

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HAVALAR SOĞUDU, VATANDAŞLAR AKTARLARIN YOLUNU TUTTU

Eminönü Mısır Çarşısı esnaflarından Mahmut Yıldız, "Kış aylarında soğuk algınlığı gibi hastalıklar çoğalıyor. İnsanlar bitkisel ürünlerden faydalanmak istiyor. Zencefil, adaçayı, tarçın, ıhlamur gibi ürünler bu dönemde daha çok tercih ediliyor. Bu ürünlerin karışımları soğuk algınlığına karşı daha dirençli olmak adına tüketilmek isteniyor. Her bitki birbiriyle karıştırılmaz, bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

KIŞ ÇAYI, ZENCEFİL, ZERDEÇAL VE IHLAMURUN FİYATI NE KADAR?

KIŞ ÇAYI, ZENCEFİL, ZERDEÇAL VE IHLAMURUN FİYATI NE KADAR?

Yıldız, "Hastalık yaşamadan bu ürünleri tercih etmek lazım. Günde bir fincan tüketilmesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Fiyatlar bu sene çok yükselmedi. Kış çayının kilogram fiyatı 450 lira, zencefil, zerdeçal kilogram fiyatı 300-350 lira, ıhlamurun kilogram fiyatı 120 lira. Fakat bu ürünler 100 gram alındığında dahi uzun bir süre yetebiliyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

BAKAN KOCA: YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 72

BAKAN KOCA: YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 72

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışa ilişkin, "İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkeler de durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid-19 görülmektedir" dedi.

'RİSK GRUBUNDAKİLER AŞI YAPTIRMALI'

'RİSK GRUBUNDAKİLER AŞI YAPTIRMALI'

Bakan Koca, soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikayetlerin basit tedbirlerle kısa sürede geçeceğine dikkat çekerek, "Eğer şikayetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder. Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız. Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında hijyen, bol sıvı tüketmek, beslenmeye dikkat etmek gerekir. Covid-19 günlerinden kalma tecrübemizin birazını kullanmak bile bu kışı sağlıklı geçirmemizi sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, hastanelerde yer sıkıntısı olup olmadığı sorusu üzerine de "Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. Geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. En fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)

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ıhlamur zencefil zerdeçal bitki çayı ihlamur fiyatları kış çayı
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