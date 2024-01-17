'Fiyatlar çok yükselmedi' Kilosu 120 TL ama 100 gramı bile uzun süre yetiyor! Havalar soğuyunca herkes ona akın etti...

Bakan Koca, hastanelerde yer sıkıntısı olup olmadığı sorusu üzerine de "Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. Geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. En fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)