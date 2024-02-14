Fiyatlar düştü satışlar arttı! İkinci el araba için rapor ortaya çıktı: 45 gündü, o marka fark attı

Ocak ayında çevrim içi mecralarda 354 bin 743 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 9 düşüş görülürken, satış adedi yüzde 11 artışla 181 bin 774 seviyesinde kaydedildi. İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 417 bin 558 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, geçen ay pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,09 düştü.

1075 ADET İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 107 bin 404 adetle en çok dizel araçlar satıldı. Dizel otomobilleri, 66 bin 866 satışla benzinli ve 5 bin 94 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1335, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 1075 oldu. Ocak 2023'te 473 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Rapora göre ayrıca geçen senenin Ocak ayıyla karşılaştırıldığında dizel araç satış payının yüzde 8 düştüğü, elektrikli araçların satış payının ise yüzde 104,3 arttığı gözlendi.

ORTALAMA SATIŞ HIZI 45 GÜN OLDU

Bu yılın Ocak ayında toplam satışların yüzde 38,2'si ile en çok 11 yaş ve üzeri araçlar tercih edildi. İkinci el çevrim içi pazarda, araçların ortalama satış hızları 45 gün olarak belirlendi. Fiat marka araçlar 38 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre daha hızlı satıldı. Ocak ayında satılan binek araçların yüzde 42,2'sini C Segmenti araçlar oluşturdu. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında, Ocak ayında E, S ve F segment araç satışlarının toplam binek araçlar içindeki payının arttığı gözlendi. (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

