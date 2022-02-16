Fiyatları işte böyle yukarı yuvarlıyorlar! Hukukçular uyardı: O marketlere karşı dava açıp tazminat alabilirsiniz...

Son dönemde pazarlar ve marketlerdeki fiyat pahalılığı vatandaşı düşündürüyor. Özellikle marketler, fiyatların avantajlı olduğu algısı oluşturmak adına kuruşlu etiketlere yöneliyor. Marketlerdeki işleyişte para üstü olarak verilmesi gereken 10 kuruşlar müşteriye ödenmiyor. Kuruşlarla ilgili siz de tazminat alabilirsiniz!

KURUŞ KURUŞ KAZANIYORLAR! SİZ DE DAVA AÇABİLİRSİNİZ

Yeni Şafak'ta yer alan haberde, bazı marketler 9.90 TL tutan ürünlerden 10 TL alıyor. Hukukçular vatandaşların haklarını savunmaları gerektiğinin altını çiziyor. Para üstünü eksik veren marketler için dava açılabilir. Etiketlere kuruşlu fiyat yazan marketler, kasada fiyatları yuvarlıyor ve vatandaşa para üstü vermiyor.

Milyonlarca alışverişte kuruş kuruş biriken paralar, marketlerin kasasına kalıyor. Hukukçular, dikkat çekmek için etikete “19.99 lira”, “49.90 lira” gibi fiyatlar yazan, ancak 1 kuruş para üstünü “Bozuk para yok” bahanesiyle ödemeyen firmalara dava açılıp 5 bin liraya kadar tazminat alınabileceğini belirtiyor.