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Fiyatları işte böyle yukarı yuvarlıyorlar! Hukukçular uyardı: O marketlere karşı dava açıp tazminat alabilirsiniz...

16.02.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündeminde temel gıda fiyatları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde sekizden yüzde bire indirildiğini duyurmuştu. Bazı fırsatçı marketler KDV açıklamasından hemen önce fiyatları yükseltti. Pazarlarda ve marketlerde kış sebzeleri, meyveler yüksek fiyatlara satılıyor. Kuruş kuruş soygun sonucunda tazminat kazanma hakkınız var.

Son dönemde pazarlar ve marketlerdeki fiyat pahalılığı vatandaşı düşündürüyor. Özellikle marketler, fiyatların avantajlı olduğu algısı oluşturmak adına kuruşlu etiketlere yöneliyor. Marketlerdeki işleyişte para üstü olarak verilmesi gereken 10 kuruşlar müşteriye ödenmiyor. Kuruşlarla ilgili siz de tazminat alabilirsiniz!

KURUŞ KURUŞ KAZANIYORLAR! SİZ DE DAVA AÇABİLİRSİNİZ

Yeni Şafak'ta yer alan haberde, bazı marketler 9.90 TL tutan ürünlerden 10 TL alıyor. Hukukçular vatandaşların haklarını savunmaları gerektiğinin altını çiziyor. Para üstünü eksik veren marketler için dava açılabilir. Etiketlere kuruşlu fiyat yazan marketler, kasada fiyatları yuvarlıyor ve vatandaşa para üstü vermiyor.

Milyonlarca alışverişte kuruş kuruş biriken paralar, marketlerin kasasına kalıyor. Hukukçular, dikkat çekmek için etikete “19.99 lira”, “49.90 lira” gibi fiyatlar yazan, ancak 1 kuruş para üstünü “Bozuk para yok” bahanesiyle ödemeyen firmalara dava açılıp 5 bin liraya kadar tazminat alınabileceğini belirtiyor.

Marketlerin kuruş soygunu

Para üstünü tam olarak vermeyen iş yerlerinin vatandaşı mağdur ettiğini aktaran Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, çok fazla vatandaşın bu konudan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Küsuratlı etiketlerin temel nedeninin algı oluşturmak olduğunu kaydeden Ağaoğlu şöyle konuştu:
“Tüketicinin aklında 9 lira kalsın diye 10 liralık ürünlere ‘9,90 TL’ etiket basıyorlar. Bu uygulama tüketiciyi aldatmaya yönelik. Tüketiciye, kasada bozuk para olmadığını bahane edip 10 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruş iade etmiyorlar. Bu noktada tüketici istismar ediliyor.”

Para üstleri eksik

Para üstleri eksik
Alışveriş sonunda para iadeleri tam yapılmayacaksa ürün fiyatlarının “9,5-10” gibi düz şekilde belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:
“Aksi halde kredi kartı kullanmayıp nakit ödeme yapan vatandaşlar küçük küçük mağdur ediliyor. Zincir marketler çeşitli bahanelerle müşteriye tam para üstü vermiyor. Bu duruma müdahale edilmediği takdirde her alışverişte 10, 15, 20 kuruş vatandaşın cebinden çıkıp marketin kasasına giriyor.”

"Mutlaka şikayet edin"

"Mutlaka şikayet edin"
Vatandaştan hakkını savunmasını isteyen Ağaoğlu, “Bu gibi mağduriyetler yaşandığında tüketiciler haklarını savunsun. Vatandaş için küçük görünen, alamadığı 10 kuruş gibi para üstleri, marketlerin günlük cirolarını ciddi oranda arttırıyor.
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