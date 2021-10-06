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Forbes, dünyanın en zengin 15 gencini açıkladı!

06.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 40 yaş altındaki en zengin 15 kişiyi duyurdu. Dünyanın en zenginleri listesinde, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yeniden yer alarak rekor tazeledi.

Finans, endüstri ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 40 yaşın altındaki en zengin 15 kişiyi açıkladı. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrası kripto para piyasalarının büyümesiyle, kripto para borsası sahibi Sam Bankman-Fried de listeye girdi.

İşte dünyanın en zengin 15 genci

BEN SİLBERMANN

BEN SİLBERMANN
Yaşı: 39 Net serveti: 3,3 milyar dolar Servetinin kaynağı: Pinterest

LYNSİ SNYDER

LYNSİ SNYDER
Yaşı: 39 Net serveti: 4.2 milyar dolar Servetinin kaynağı: In-N-Out Burger

ERNEST GARCİA

ERNEST GARCİA
Yaşı: 39 Net serveti: 9,3 milyar dolar Servetinin kaynağı: Carvana ikinci el araba şirketi

RJ SCARİNGE

RJ SCARİNGE
Yaşı: 38 Net serveti: 3.4 milyar dolar Servetinin kaynağı: Rivian Automotive (Elektrikli otomobil üreticisi)

SCOTT DUNCAN

SCOTT DUNCAN
Yaşı: 38 Net serveti: 6.2 milyar dolar Servetinin kaynağı: Enterprise (Boru hattı taşımacılığı)
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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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