Forbes, dünyanın en zengin 15 gencini açıkladı!

Finans, endüstri ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 40 yaşın altındaki en zengin 15 kişiyi açıkladı. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrası kripto para piyasalarının büyümesiyle, kripto para borsası sahibi Sam Bankman-Fried de listeye girdi.
İşte dünyanın en zengin 15 genci
BEN SİLBERMANN
Yaşı: 39
Net serveti: 3,3 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Pinterest
LYNSİ SNYDER
Yaşı: 39 Net serveti: 4.2 milyar dolar Servetinin kaynağı: In-N-Out Burger
ERNEST GARCİA
Yaşı: 39 Net serveti: 9,3 milyar dolar Servetinin kaynağı: Carvana ikinci el araba şirketi
RJ SCARİNGE
Yaşı: 38 Net serveti: 3.4 milyar dolar Servetinin kaynağı: Rivian Automotive (Elektrikli otomobil üreticisi)
SCOTT DUNCAN
Yaşı: 38 Net serveti: 6.2 milyar dolar Servetinin kaynağı: Enterprise (Boru hattı taşımacılığı)
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