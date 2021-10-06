Forbes, dünyanın en zengin 15 gencini açıkladı!

Finans, endüstri ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 40 yaşın altındaki en zengin 15 kişiyi açıkladı. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrası kripto para piyasalarının büyümesiyle, kripto para borsası sahibi Sam Bankman-Fried de listeye girdi.