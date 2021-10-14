FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı

Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı

14.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune “Dünyanın En Güçlü Kadınları Listesi'ni açıkladı. Listede 50 kadın yer aldı. Yapılan açıklamada yeni tip corona virüs pandemisinin kadınların kariyerlerinin gidişatını kökten değiştirdiği vurgulanırken, sıralamadaki 10 başarılı iş kadınının küresel salgın esnasında CEO olduğu ve şirketlerinin geleceğini belirsizlikten kurtardığı belirtildi. Bununla birlikte, bu yıl Fortune 500 şirketlerini yöneten dört siyahi kadının listeye girdiği açıklandı.

ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune “Dünyanın En Güçlü Kadınları Listesi'ni açıkladı. Fortune, 500 şirketlerini yöneten dört siyahi kadının listeye girdiğini belirtti.

İşte dünyanın en güçlü kadınları...

İsim: Karen Lynch

İsim: Karen Lynch
Görev: CEO Şirket: CVS Health Yaş: 58

İsim Jane Fraser

İsim Jane Fraser
Görev: CEO Şirket: Citi Yaş: 54

İsim: Julie Sweet

İsim: Julie Sweet
Görev: CEO Şirket: Accenture Yaş: 53

İsim: Carol Tomé

İsim: Carol Tomé
Görev: CEO Şirket: UPS Yaş: 64

İsim: Mary Barra

İsim: Mary Barra
Görev: Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Şirket: General Motors Yaş: 59
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş!

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş!

Kaçırılmayacak fırsat! 30 bin TL'ye kadar maaşı var

Kaçırılmayacak fırsat! 30 bin TL'ye kadar maaşı var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.