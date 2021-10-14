Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı

ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune “Dünyanın En Güçlü Kadınları Listesi'ni açıkladı. Fortune, 500 şirketlerini yöneten dört siyahi kadının listeye girdiğini belirtti.
İşte dünyanın en güçlü kadınları...
İsim: Karen Lynch
Görev: CEO Şirket: CVS Health Yaş: 58
İsim Jane Fraser
Görev: CEO Şirket: Citi Yaş: 54
İsim: Julie Sweet
Görev: CEO Şirket: Accenture Yaş: 53
İsim: Carol Tomé
Görev: CEO Şirket: UPS Yaş: 64
İsim: Mary Barra
Görev: Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Şirket: General Motors Yaş: 59
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