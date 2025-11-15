Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi, 15 Kasım 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

Akaryakıta beklenen zam bu gece yarısı itibarıyla geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Böylece, akaryakıt tabelasındaki son durum da takip ediliyor.