Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi, 15 Kasım 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

Akaryakıt tabelası bu gece yarısı itibarıyla değişti. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ise araştırılıyor. Jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Pek 15 Kasım 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz ne kadar?

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi, 15 Kasım 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları...
Ezgi Sivritepe

Akaryakıta beklenen zam bu gece yarısı itibarıyla geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Böylece, akaryakıt tabelasındaki son durum da takip ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.25
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.73
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.75
Gazyağı
47.72

AKARYAKITA ZAM GELDİ!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi, 15 Kasım 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları... G1

Petrol fiyatları, Ukrayna-Rusya savaşının küresel enerji arzına yönelik belirsizliği artırmasıyla yükselişe geçti. Ukrayna'nın Rus petrol limanlarına yönelik dron saldırıları Brent petrol fiyatını artırdı.

15 KASIM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi, 15 Kasım 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları... G2

Bu gece yarısı ise akaryakıta beklenen zam geldi. Benzine 1 TL 30 kuruş zam geldi. Motorin ve otogaz fiyatları ise değişmedi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte güncel akaryakıt tabelası...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi, 15 Kasım 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları... G3

Benzin: 54.89 TL

Motorin: 57.63 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi, 15 Kasım 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları... G4

Benzin: 54.73 TL

Motorin: 57.49 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi, 15 Kasım 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları... G5

Benzin: 55.76 TL

Motorin: 58.65 TL

LPG: 27.60 TL

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
En Çok Aranan Haberler

Haber Gönder
Haber Gönder
