Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi, 15 Kasım 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları...

Akaryakıta beklenen zam bu gece yarısı itibarıyla geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Böylece, akaryakıt tabelasındaki son durum da takip ediliyor.
Petrol fiyatları, Ukrayna-Rusya savaşının küresel enerji arzına yönelik belirsizliği artırmasıyla yükselişe geçti. Ukrayna'nın Rus petrol limanlarına yönelik dron saldırıları Brent petrol fiyatını artırdı.
Bu gece yarısı ise akaryakıta beklenen zam geldi. Benzine 1 TL 30 kuruş zam geldi. Motorin ve otogaz fiyatları ise değişmedi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte güncel akaryakıt tabelası...
Benzin: 54.89 TL
Motorin: 57.63 TL
LPG: 27.71 TL
Benzin: 54.73 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 27.08 TL
Benzin: 55.76 TL
Motorin: 58.65 TL
LPG: 27.60 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum