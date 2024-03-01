Gece yarısı kuyruğa girip saat 8'e kadar bekliyorlar! İstanbul'da tek, Türkiye'de 18 yerde mağazası var... Her şey ucuz et alabilmek için!

İstanbul'daki ucuz et kuyruğu gündem oldu. Saat 04.30'da daha ucuza et alabilmek için kuyruğa giren vatandaşlar, soğuk havada saatlerce bekliyor. Birer kilo kıyma ve kuşbaşı için bekliyenlerin arasında ise en çok emekli vatandaşlar var.
Now Haber'de yer alan habere göre; vatandaşlar kuyrukta sıraları karışmasın diye kendileri liste bile oluşturuyor.
İstanbul Beylükdüzü'nde tek mağazası bulunan Et ve Süt Kurumu'nun önünde bir kilo et alabilmek için 8 saat bekleyenler de var.
Kuyrukta bekleyen kanser hastası Güliz Sarımeşe, "Biz uzaya adam gönderiyoruz. Hangi çağdayız? Bak doktora gideceğim kanserim. Şu anda bacaklarım dondu. Anlatacak durumda değilim. Bizi o duruma getirdiler" diye konuştu.
Gece yarısı saat 1'de geldiğini belirten bir emekli vatandaş ise "4.5 saattir burada bekliyorum" diye konuştu.
Saatler geçtikçe kuyruktaki sıra da metrelerce uzadı.