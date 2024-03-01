Gece yarısı kuyruğa girip saat 8'e kadar bekliyorlar! İstanbul'da tek, Türkiye'de 18 yerde mağazası var... Her şey ucuz et alabilmek için!

İstanbul'daki ucuz et kuyruğu gündem oldu. Saat 04.30'da daha ucuza et alabilmek için kuyruğa giren vatandaşlar, soğuk havada saatlerce bekliyor. Birer kilo kıyma ve kuşbaşı için bekliyenlerin arasında ise en çok emekli vatandaşlar var.



