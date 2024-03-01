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  4. Gece yarısı kuyruğa girip saat 8'e kadar bekliyorlar! İstanbul'da tek, Türkiye'de 18 yerde mağazası var... Her şey ucuz et alabilmek için!

Gece yarısı kuyruğa girip saat 8'e kadar bekliyorlar! İstanbul'da tek, Türkiye'de 18 yerde mağazası var... Her şey ucuz et alabilmek için!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.03.2024 09:29
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Ucuz et kuyruklarının sonu görünmüyor. Türkiye'de sadece 18 şehirde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun mağazalarının önünde metrelerce kuyruk oluştu. İstanbul'da bir tek Beylikdüzü'nde olan mağazanın önü, gece yarısından itibaren dolmaya başlarken vatandaşlar neredeyse 8 saat boyunca sırada bekliyor. Daha çok emekli vatandaşların ucuza et almak için soğukta beklediği sırada, kuyruğun sonu ise görünmüyor.

İstanbul'daki ucuz et kuyruğu gündem oldu. Saat 04.30'da daha ucuza et alabilmek için kuyruğa giren vatandaşlar, soğuk havada saatlerce bekliyor. Birer kilo kıyma ve kuşbaşı için bekliyenlerin arasında ise en çok emekli vatandaşlar var.


Anlık Borsa

Now Haber'de yer alan habere göre; vatandaşlar kuyrukta sıraları karışmasın diye kendileri liste bile oluşturuyor.

BİR KİLO KIYMA İÇİN 8 SAAT KUYRUK

BİR KİLO KIYMA İÇİN 8 SAAT KUYRUK

İstanbul Beylükdüzü'nde tek mağazası bulunan Et ve Süt Kurumu'nun önünde bir kilo et alabilmek için 8 saat bekleyenler de var.

KANSER HASTASI VATANDAŞ BİLE KUYRUKTA

KANSER HASTASI VATANDAŞ BİLE KUYRUKTA

Kuyrukta bekleyen kanser hastası Güliz Sarımeşe, "Biz uzaya adam gönderiyoruz. Hangi çağdayız? Bak doktora gideceğim kanserim. Şu anda bacaklarım dondu. Anlatacak durumda değilim. Bizi o duruma getirdiler" diye konuştu.

Gece yarısı saat 1'de geldiğini belirten bir emekli vatandaş ise "4.5 saattir burada bekliyorum" diye konuştu.

SAATLER UZADIKÇA SIRA DA UZADI

SAATLER UZADIKÇA SIRA DA UZADI

Saatler geçtikçe kuyruktaki sıra da metrelerce uzadı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul et fiyatları kuyruk
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