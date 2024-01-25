Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan vergiler için yeni uygulama: Kira geliri 21 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! İnceleme başlatılıyor

YÜZDE 58 ZAMLANMIŞTI AMA…

“2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı. Buna göre 2024 gelirleri için de konutlarda istisna tutarı 33 bin liraya çıkmış olacak. İş yeri kira gelirleri olanlar için gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı da 2024 gelirleri için 230 bin liraya çıkmış olacak” bilgisini paylaşan Özelmacıklı, “Ancak bu tutarlar Mart ayı beyannameleri için geçerli değil. Mart’ta 2023 yılı oranları üzerinden değerlendirme yapılıyor. Yani konut kira geliri 21 bin TL’nin üstünde olan, iş yeri kira geliri 150 bin TL’nin üstünde olan beyanname vermek zorunda” ifadelerini kullandı.