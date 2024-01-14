Geri sayım başladı: Emeklinin zam hesabı değişti, iki formül masada, maaş dengesi için beklenen tarih...

Emekli zammında ek artış için tüm gözler ek zamda...TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Emeklilerin gözü ek zamdayken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması hesapları değiştirdi. İki zam formülü masada. Maaş zammındaki dengenin temmuz ayına bırakılması daha olası görülürken emeklililer için ek zam oranının da yüzde 8 olduğu konuşuluyor. İşte ayrıntılar....
SSK ve Bağkur emekli ek zamma kavuşmak için günleri sayarken gözlere yeni haftada Beştepe'de Kabine toplantısında olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen maaşlarda denge açıklaması iki olası formülü gündeme getirdi. Yılmaz kademeli emeklilik mesajı da verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız" demişti. Cevdet Yılmaz'dan gelen ek zam açıklaması milyonların hesabını bir kez daha değiştirdi.
Memurlar yüzde 49,25; SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,57 oranında zam aldı. Emekliye ek zamla aradaki farkın kapanmasını beklerken Yılmaz'dan gelen denge açıklaması sonra şimdi olası iki zam formülü masada.
Memur ve emekli zammı arasında yaklaşık yüzde 12'lik fark var. Maaş zammı ocak ayında da eşitlenebilir, 6 ay sonraya da bırakılabilir.