Geri sayım başladı: Emeklinin zam hesabı değişti, iki formül masada, maaş dengesi için beklenen tarih...

Emekli zammında ek artış için tüm gözler ek zamda...TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Emeklilerin gözü ek zamdayken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması hesapları değiştirdi. İki zam formülü masada. Maaş zammındaki dengenin temmuz ayına bırakılması daha olası görülürken emeklililer için ek zam oranının da yüzde 8 olduğu konuşuluyor. İşte ayrıntılar....

