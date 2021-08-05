Gözler 12 Ağustos'ta! Memurlara zam...

Memur ve memur emeklilerine 2022 ve 2023 yılında yapılacak zam için 2 Ağustos tarihinde görüşmeler başladı. Toplantıda memur sendikalarının 600 TL seyyanen zam talebi masaya yatırıldı. 2022 için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebi iletildi.. Ancak asıl pazarlığın 12 Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

Her ne kadar sendikalar taleplerini 2 Ağustos tarihi itibarıyla iletmeye başlamış olsa da asıl pazarlıkların 12 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. Bu tarihle birlikte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşmiş olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar bu teklif üzerinden başlamış olacak.