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Gözler 12 Ağustos'ta! Memurlara zam...

05.08.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde memur ve memur emeklileri için uzun bir talep listesi sunduklarını belirten Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümet ile zam pazarlığı için masaya oturacak. Memurlara yapılacak seyyanen zam için gözler 12 Ağustos’a çevrildi.

Memur ve memur emeklilerine 2022 ve 2023 yılında yapılacak zam için 2 Ağustos tarihinde görüşmeler başladı. Toplantıda memur sendikalarının 600 TL seyyanen zam talebi masaya yatırıldı. 2022 için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebi iletildi.. Ancak asıl pazarlığın 12 Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

MEMURLARIN ZAM TALEPLERİ İÇİN GÖZLER 12 AĞUSTOS’TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.
Her ne kadar sendikalar taleplerini 2 Ağustos tarihi itibarıyla iletmeye başlamış olsa da asıl pazarlıkların 12 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. Bu tarihle birlikte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşmiş olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar bu teklif üzerinden başlamış olacak.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

İŞÇİLERİN TALEPLERİ
*Taban brüt maaş: 4 bin 800 TL
*2021-2022 ilk 6 ay: Yüzde 20 zam
*İkinci 6 aylar: Enflasyon + yüzde 3 refah payı
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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