FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gözler ilk işlem gününe çevrildi: Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist Sağman'ın yorumunda "U dönüşü" detayı

Gözler ilk işlem gününe çevrildi: Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist Sağman'ın yorumunda "U dönüşü" detayı

04.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'ndaki başkan değişiminin ardından gözler piyasalardaki ilk işlem gününe çevrildi. Merkez Bankası'na Fatih Karahan'ın atanmasının piyasalarda etkisi ne olacak, ekonomist Murat Sağman değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesi ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasının ardından piyasalarda para politikasının nasıl şekilleneceği ve istifanın ardından piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu. Özellikle haftanın ilk işlem gününde piyasaların nasıl tepki vereceği yakından takip edilecek. Ekonomist Murat Sağman, "İnsanlar doğal olarak pazartesi günü için endişe duyuyor ancak bu bir U dönüşü olmadığı için piyasalar bu kararı normal fiyatlayacaktır." düşüncesini dile getirdi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

Ekonomist ve Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman da Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişikliğini Cumhuriyet gazetesinden Remzi Akkök'e  değerlendirdi. Değişimin Mehmet Şimşek önderliğinde olduğunun altını çizen Murat Sağman, istifa kararına ilişkin "Merkez bankalarının ve başkanlarının kredibilitesi büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bir güven eksilmesi olabilme ihtimaline karşın böyle bir karar alındığını düşünüyorum" dedi.

PİYASALARA ETKİSİ NASIL OLACAK?

PİYASALARA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası'nda yaşanan bu sürpriz değişimin piyasalara etkisine dair "Merkez Bankası'nda başkanlık değişimi sonrası kısa vadede piyasalarda bir olumsuzluk beklenmiyor. Çünkü başkan değişikliğinin politika değişikliğine neden olmayacağı görülüyor. Fatih Karahan'ın atanması aynı politikanın devamı gibi olacaktır. Bu yüzden piyasalara etkisinin çok olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı

PİYASALARDA GÖZLER İLK İŞLEM GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

PİYASALARDA GÖZLER İLK İŞLEM GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Gözler ise Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişikliğine piyasaların haftanın ilk işlem gününde nasıl tepki vereceğine çevrildi.

"U dönüşü olmadığı için..."

"U dönüşü olmadığı için..."

Ekonomist Murat Sağman, "Bu değişiklik Naci Ağbal ile Şahap Kavcıoğlu gibi bir değişiklik değil o yüzden piyasalardan çok büyük olumsuz bir tepki beklemiyorum. İnsanlar doğal olarak pazartesi günü için endişe duyuyor ancak bu bir U dönüşü olmadığı için piyasalar bu kararı normal fiyatlayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası etki piyasa Hafize Gaye Erkan Fatih Karahan
En Çok Okunan Haberler
Murat Kurum o kişiyi tekrar görünce şaşırdı! "O sen miydin?"

Murat Kurum o kişiyi tekrar görünce şaşırdı! "O sen miydin?"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor!

7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor!

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.