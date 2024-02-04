Gözler ilk işlem gününe çevrildi: Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist Sağman'ın yorumunda "U dönüşü" detayı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesi ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasının ardından piyasalarda para politikasının nasıl şekilleneceği ve istifanın ardından piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu. Özellikle haftanın ilk işlem gününde piyasaların nasıl tepki vereceği yakından takip edilecek. Ekonomist Murat Sağman, "İnsanlar doğal olarak pazartesi günü için endişe duyuyor ancak bu bir U dönüşü olmadığı için piyasalar bu kararı normal fiyatlayacaktır." düşüncesini dile getirdi.
Ekonomist ve Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman da Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişikliğini Cumhuriyet gazetesinden Remzi Akkök'e değerlendirdi. Değişimin Mehmet Şimşek önderliğinde olduğunun altını çizen Murat Sağman, istifa kararına ilişkin "Merkez bankalarının ve başkanlarının kredibilitesi büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bir güven eksilmesi olabilme ihtimaline karşın böyle bir karar alındığını düşünüyorum" dedi.
Ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası'nda yaşanan bu sürpriz değişimin piyasalara etkisine dair "Merkez Bankası'nda başkanlık değişimi sonrası kısa vadede piyasalarda bir olumsuzluk beklenmiyor. Çünkü başkan değişikliğinin politika değişikliğine neden olmayacağı görülüyor. Fatih Karahan'ın atanması aynı politikanın devamı gibi olacaktır. Bu yüzden piyasalara etkisinin çok olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı
Gözler ise Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişikliğine piyasaların haftanın ilk işlem gününde nasıl tepki vereceğine çevrildi.
Ekonomist Murat Sağman, "Bu değişiklik Naci Ağbal ile Şahap Kavcıoğlu gibi bir değişiklik değil o yüzden piyasalardan çok büyük olumsuz bir tepki beklemiyorum. İnsanlar doğal olarak pazartesi günü için endişe duyuyor ancak bu bir U dönüşü olmadığı için piyasalar bu kararı normal fiyatlayacaktır.