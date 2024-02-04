Gözler ilk işlem gününe çevrildi: Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist Sağman'ın yorumunda "U dönüşü" detayı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesi ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasının ardından piyasalarda para politikasının nasıl şekilleneceği ve istifanın ardından piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu. Özellikle haftanın ilk işlem gününde piyasaların nasıl tepki vereceği yakından takip edilecek. Ekonomist Murat Sağman, "İnsanlar doğal olarak pazartesi günü için endişe duyuyor ancak bu bir U dönüşü olmadığı için piyasalar bu kararı normal fiyatlayacaktır." düşüncesini dile getirdi.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

