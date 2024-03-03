Gözler kabine toplantısında olacak! Çarpıcı iddia: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarıyla ilgili son açıklaması gündem olurken yarın yapılacak kabine öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Son yapılan zamlarla birlikte emekli ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.
BMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde önceki gün kabul edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kabine toplantısından sonra alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
Kulislerde konuşulanlara göre Erdoğan emeklilerle ilgili önemli bir açıklama yapacak.
Kısa Dalga'dan Mehmet ÇetinGüleç'in haberine göre Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerine yönelik zam kararını açıklayacağı iddia edildi.