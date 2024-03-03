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  4. Gözler kabine toplantısında olacak! Çarpıcı iddia: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Gözler kabine toplantısında olacak! Çarpıcı iddia: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.03.2024 18:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın kabine toplantısı düzenlenecek. Birçok konunun ele alınacağı toplantıya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerine artış yapılacağını açıklayacağı aktarıldı. Önceki gün emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde TBMM'de kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarıyla ilgili son açıklaması gündem olurken yarın yapılacak kabine öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.


Anlık Borsa

İKRAMİYELER 3 BİN TL'YE ÇIKARILMIŞTI

İKRAMİYELER 3 BİN TL'YE ÇIKARILMIŞTI

Son yapılan zamlarla birlikte emekli ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

BMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde önceki gün kabul edilmişti.

KABİNE TOPLANIYOR

KABİNE TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kabine toplantısından sonra alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

Kulislerde konuşulanlara göre Erdoğan emeklilerle ilgili önemli bir açıklama yapacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM İDDİASI

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM İDDİASI

Kısa Dalga'dan Mehmet ÇetinGüleç'in haberine göre Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerine yönelik zam kararını açıklayacağı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Bayram ikramiyesi emekli
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