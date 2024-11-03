Gözler ocak ayında! Memur ve memur emeklileri için kötü haber! İsa Karakaş duyurdu: Enflasyona göre yüzde 5 daha az zam riski var

"En son 2024'ün temmuz ayında memurlara yüzde 10'luk toplu sözleşmeden kaynaklanan oran ve yüzde 9,31'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19,31 bir zam yapılmıştı. Ocak ayında yapılacak olan zamda toplu sözleşmedeki yüzde 10'luk oranı aşacak olan bir enflasyon farkı çıkarsa bu oranla birlikte 2025 ocak ayında toplu sözleşmede verilecek olan yüzde 6'lık oranla toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde hem memurların hem de memur emeklilerinin zamlarını bulmuş oluyoruz. Şu anda yüzde 8,93'lük oran yüzde 10'un altında kaldığından bugün itibarıyla hem memurlara hem de memur emeklilerine sıfır zam yansıması olduğunu söyleyebiliriz”