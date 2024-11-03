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Gözler ocak ayında! Memur ve memur emeklileri için kötü haber! İsa Karakaş duyurdu: Enflasyona göre yüzde 5 daha az zam riski var

03.11.2024 11:38
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Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı ocak ayındaki zamda... Kasım ayına girilmesi ile beraber ocak ayına 2 ay kaldı. 6 ayda bir olmak üzere senede 2 kere zam alan memur ve memur emeklisinin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranları da etki ediyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklisinin maaşları için açıklamada bulundu. Karakaş, OVP'deki yıl sonu tahminine göre zam oranının yüzde 9,46 olacağını aktardı.

Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi ise ocak ayında gelecek zam oranlarını merak ediyor. Senede iki kere 6 ayda 1 zam alan memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarının etkili olduğu maaş artışları için kritik veriler belli olmaya başladı.

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Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aksine memur ve memur emeklilerinin sadece enflasyon oranıyla değil toplu sözleşme anlaşmasına bağlı olarak zam aldığını hatırlattı.

SIFIR ZAM RİSKİ VAR!

SIFIR ZAM RİSKİ VAR!

Karakaş, maaş artışları ile ilgili şu cümleleri kullandı:


"En son 2024'ün temmuz ayında memurlara yüzde 10'luk toplu sözleşmeden kaynaklanan oran ve yüzde 9,31'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19,31 bir zam yapılmıştı. Ocak ayında yapılacak olan zamda toplu sözleşmedeki yüzde 10'luk oranı aşacak olan bir enflasyon farkı çıkarsa bu oranla birlikte 2025 ocak ayında toplu sözleşmede verilecek olan yüzde 6'lık oranla toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde hem memurların hem de memur emeklilerinin zamlarını bulmuş oluyoruz. Şu anda yüzde 8,93'lük oran yüzde 10'un altında kaldığından bugün itibarıyla hem memurlara hem de memur emeklilerine sıfır zam yansıması olduğunu söyleyebiliriz” 

"YÜZDE 10'LUK BİR ZAM YAPILMASI SÖZ KONUSU"

"YÜZDE 10'LUK BİR ZAM YAPILMASI SÖZ KONUSU"

Ekim kasım ve aralık aylarındaki enflasyon oranları da ele alındığında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranına değinen Karakaş “Yüzde 41,5'lik Orta Vadeli Plan (OVP) yılsonu enflasyon beklentisini göz önünde bulundurduğumuz zaman, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 9,46 bir zam öngörüldüğü söyleyebiliriz. Ancak yüzde 41,5'lik bu oranın aşılacağı beklenti anketleri ve analizlerde bir fikir söz konusu. Bu çerçevede yüzde 43'ü aşacağı yönünde bir izlenim söz konusu. Bu çerçevede memur ve memur emeklilerine yüzde 10 civarında bir zam yapılması söz konusu olacak” değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYONUN ALTINDA ZAM ALMIŞ OLACAKLAR"

"ENFLASYONUN ALTINDA ZAM ALMIŞ OLACAKLAR"

Karakaş, memur ve memur emeklilerinin mevcut oranları kapsamında enflasyonun altında zam alacağına dikkati çekerek, “2025 ocak ayına geldiğimiz zaman SSK ve BAĞ-KUR emeklileri beklenen enflasyon verileri ışığında yüzde 15 oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri yüzde 10 civarında bir zam almış alacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 4-5 civarında enflasyonun altında zam almış olacak” ifadelerine yer verdi.

İHA

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