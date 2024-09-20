Gözler ocak ayında... SGK uzmanı hesapladı: Emekli ve memur maaşı için 3 farklı rakam söyledi! Yapay zekaya da sordu

Orta Vadeli Program'ın açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 33'ten yüzde 41.5'e revize edildiğini açıklamıştı. Yıl sonuna az bir zaman kala da memur, asgari ücretli ve emekliler ocak ayında maaşlarına gelecek zammı merak etmeye başladı.
Yapay zekaya da soran SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.
IMF'nin önerisine değinen Erdursun, "IMF'nin Türkiye'ye 'Asgari ücreti yüzde 14 artırın' diye bir önerisi var. IMF, 'Hedeflenen enflasyonun altında bir artış yapın, ona göre fiyatlar artsın. Siz de enflasyon hedefinize ulaşın. Daha yüksek oranda artış yaparsanız enflasyon hedefine ulaşamazsınız' diyor...
Türkiye'nin notunu belirleyen kredi derecelendirme kuruluşları da 'En fazla hedeflenen enflasyon oranında artış yapın' diyor...
Yani IMF'nin önerisine göre yüzde 14'lük bir artış yapılırsa 17 bin TL olan asgari ücret 19 bin 383 olur. Hedeflenen enflasyona göre olursa 20 bin TL olur" diyerek IMF'ye göre olması gereken asgari ücreti söyledi.
Erdursun, kendini fikrini de belirterek, asgari ücretin 20 bin TL ile 21 bin 250 TL arasında olacağını tahmin ettiğini ifade etti. Yapay zekaya da sorduğunu belirten Erdursun, "Yapay zeka da 24 bin ile 25 bin TL arasında olacağını söylüyor" şeklinde konuştu.
Emekli maaşının yüzde 20'lik bir artış ile 15 bin TL olabileceğini söyleyen Erdursun, "Biz geçen yıl emekli aylıkları ne kadar olur diye sizinle görüştüğümüzde yüzde 49'luk bir artış olacağını söylediğimde sizler ve konuklarınızın şaşırmıştı ama öyle de olmuştu. Bundan sonra yüzde 49'lar 50'ler olmaz. Bundan sonra yüzde 20'ler civarında artışlar olur diye düşünüyorum maksimum" cümlelerini kurdu.