Gözler ocak ayında... SGK uzmanı hesapladı: Emekli ve memur maaşı için 3 farklı rakam söyledi! Yapay zekaya da sordu

Emekli maaşının yüzde 20'lik bir artış ile 15 bin TL olabileceğini söyleyen Erdursun, "Biz geçen yıl emekli aylıkları ne kadar olur diye sizinle görüştüğümüzde yüzde 49'luk bir artış olacağını söylediğimde sizler ve konuklarınızın şaşırmıştı ama öyle de olmuştu. Bundan sonra yüzde 49'lar 50'ler olmaz. Bundan sonra yüzde 20'ler civarında artışlar olur diye düşünüyorum maksimum" cümlelerini kurdu.