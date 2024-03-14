Gözümüz onları aradı! İtalya, İspanya, Fransa bile Türkiye’den ucuz kaldı: Döviz kuru yükselince yabancı alışverişi kesti

1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yabancıların tax free faturası aldığı alışveriş tutarı 1 milyar doları geçti. Yüksek artışın en büyük nedenlerinden biri kurlardan dolayı lüks dünya markalarının yabancılar için çok ucuz hale geldi. Sadece dünya markaları değil Türk markaları da yabancıların gözdesi oldu. Bu markalarda da turist alışverişlerinde yüzde 100’lük artışlar gerçekleşti.