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Gözümüz onları aradı! İtalya, İspanya, Fransa bile Türkiye’den ucuz kaldı: Döviz kuru yükselince yabancı alışverişi kesti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.03.2024 13:32
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Türkiye, yüksek döviz kurları nedeniyle 2022 yılında yabancılar için adeta bir alışveriş cennetiydi. Konaklamadan giyime her sektörde ucuz kalan fiyatlar Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan gibi komşu ülke vatandaşlarının günübirlik market alışverişlerini bile Türkiye’den yapmalarına neden oldu. Ancak 2023’te işler tersine döndü. 2022’de kartlı harcamalarda yüzde 10 olan yabancıların payı yüzde 6’ya geriledi. Yabancı turistlerin tax free rakamlarına bakıldığında da bu gerileme net görüldü.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 2022’de kartlı harcamalarda yüzde 10 olan yabancıların payı yüzde 6’ya geriledi. Konaklamadan yeme içmeye, giyimden ayakkabıya fiyatlar uçunca Türkiye yabancı turist için alışveriş cenneti olmaktan çıktı. Avrupa ülkeleri Türkiye’den ucuz kaldı ve yabancılar İtalya, Fransa ve İspanya’yı tercih etti. Dubai de tercih edilen bir diğer destinasyon oldu.

Anlık Borsa

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre, yabancı turistlerin tax free rakamlarına bakıldığında da bu gerileme net görülüyor. İşlem adedinde yüzde 24’lük bir düşüş olurken ciro da yüzde 20 geriledi.

Alışveriş için Türkiye’yi tercih eden Kuveyt, İran, Mısır, İsrail, Katar, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri gibi hemen her ülkeden gelenlerin alışverişinde düşüş yaşandı.

Özellikle Ortadoğu’lu turist Avrupa ve Dubai’ye kaydı. Kuveyt’te düşüş yüzde 44, Katar’da yüzde 33, Rusya’da yüzde 17, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüzde 17 olarak gerçekleşti.

2022’DE AVRUPA’YI SOLLAMIŞTI

2022’DE AVRUPA’YI SOLLAMIŞTI

Yabancıların tax free yani vergi iadesi aldığı alışverişlere ilişkin rakamlar 2022 yılında ciddi artış göstermişti. Öyle ki Türkiye, 2022 yılında tax free alışverişinde gerçekleşen yüzde 250 artış oranıyla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

1 MİLYAR DOLARI AŞTI

1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yabancıların tax free faturası aldığı alışveriş tutarı 1 milyar doları geçti. Yüksek artışın en büyük nedenlerinden biri kurlardan dolayı lüks dünya markalarının yabancılar için çok ucuz hale geldi. Sadece dünya markaları değil Türk markaları da yabancıların gözdesi oldu. Bu markalarda da turist alışverişlerinde yüzde 100’lük artışlar gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Turizm
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