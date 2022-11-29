Gram altına alternatif olacak! İslam Memiş, ‘500 milyon adet piyasaya sürüldü’ dedi: Bunu yapan daha çok kazanacak…

Darphane Altın Sertifikaları Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başladı. Yatırımcılar için alternatif bir yatırım aracı olması hedeflenen yeni uygulama ile emtia sertifikası karşılığındaki altınları fiziki olarak teslim almak da mümkün. Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayarak yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda “altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?” sorusunun yanında, yeni yatırım yapmak isteyenler için ekonomistlerin açıklamaları dikkatle takip ediliyor.

Bu kapsamda Son dönemde altın ve doları olanların ne diyeceğine kulak kesildiği para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıyı şaşırtacak açıklamalar geldi. İslam Memiş, bu kez altından daha çok kazandırır diyerek, yeni bir yatırım aracına dikkat çekti.