Gram altına alternatif olacak! İslam Memiş, ‘500 milyon adet piyasaya sürüldü’ dedi: Bunu yapan daha çok kazanacak…

Darphane Altın Sertifikaları Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başladı. Yatırımcılar için alternatif bir yatırım aracı olması hedeflenen yeni uygulama ile emtia sertifikası karşılığındaki altınları fiziki olarak teslim almak da mümkün. Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayarak yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda “altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?” sorusunun yanında, yeni yatırım yapmak isteyenler için ekonomistlerin açıklamaları dikkatle takip ediliyor.
Bu kapsamda Son dönemde altın ve doları olanların ne diyeceğine kulak kesildiği para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıyı şaşırtacak açıklamalar geldi. İslam Memiş, bu kez altından daha çok kazandırır diyerek, yeni bir yatırım aracına dikkat çekti.
"Bir gramdan başlar, 1 kilograma kadar altın
gider" diyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“24 ayar altınları biriktirmiş ve almış oluyorsunuz. Kuyumcudaki paket gram altınlardan bahsediyorum. Bunlar birikiyor kârınız oluyor. Gram altın yükseliyor, kar üzerinde devletin bir vergilendirmesi yok. Fiziki olarak gidip teslim alamıyorsunuz, bu kez ayağa hizmet çağırıyorsunuz. 'Bana getirebilir misiniz' diyorsun, nakliye masrafını verip hizmet size sunulacak. Amaç, fiziki altın biriktirmesin vatandaşlar, bunlar ekonomiye katkısı olmayan emtialar olmasın hedefleniyor" diyen uzman isim, "Bu uygulama, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yapılan bir uygulama. Borsa İstanbul'un işbirliği ile Darphane bu işi yapıyor.”
Alım-satımlarda bankalardaki makas aralığının açıklığına dikkat çeken İslam Memiş, “Sizin birikimleriniz var bankadan gram altın alacaksınız. Bu kez almıyorsunuz, Borsa İstanbul'dan alıyorsunuz. Nasıl bir avantaj var. Bugüne kadar bankaların alım satım makas aralığında uçurumlar var. Siz bankacılık uygulamasına girince gram altın almaya çalışınca alım-satım farkını görebilirsiniz. Bundan rahatsız yatırımcılar. Bu makas aralığından kurtulabilirsiniz. Darphane'nin altın sertifikası ile kurtulabilirsiniz. Alım satım makas aralığı yüzde 5. Bankalar gibi değil” şeklinde değerlendirmede bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım 2022'ye kadar olan dönemde, Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 163 bin 712 adet çeyrek altın, Banka Altın Değerlendirme Sistemi kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla yaklaşık 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını duyurdu. Nebati, bunun bir rekor olduğunu kaydetmişti.