Altın yatırımcıları dikkat! İki gün önce uygulamaya girdi: Bu yöntemle artık daha risksiz olacak…

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları'nı halka arz etti. Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları ile "yastık altı" yatırımların ekonomiye kazandırılması amaçlanırken, söz konusu ürünün önemli avantajları da bulunuyor. Söz konusu varlık 0,995 saflığında altına dayalı olurken, her bir sertifika 0,01 gram altına denk geliyor. Altın sertifikaları için 5 ton altın karşılığında 500 milyon adet sertifika satışa sunulurken, nakdi dönüşüm borsada satış şeklinde gerçekleştiriliyor.
Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen 0,995 saflıkta sahibine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan izahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı sağlayan sertifikadır.
Darphane Sertifikaları Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla alınıp satılabilir. Yatırımcılar pay piyasasında işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumdaki yatırım hesaplarından alım satım yapabilir.
Sertifikalarda verilebilecek en küçük emir adedi 1 sertifika, tek seferde verilebilecek en büyük emir ise 1 milyon liraya tekabül eden emir büyüklüğüdür.
Darphane Altın Sertifikaları'nın alım-satımı, transferi, fiziki dönüşümü ile ilgili yatırımcılar aracı kurumlara komisyon ödemek durumunda kalabilir.
Darphane Sertifikaları sertifikaların ilk ihraç tarihinden 4 ay sonra yani 21 Mart 2023'ten itibaren fiziki altına dönüştürülebilecektir.