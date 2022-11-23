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Altın yatırımcıları dikkat! İki gün önce uygulamaya girdi: Bu yöntemle artık daha risksiz olacak…

23.11.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darphane Altın Sertifikaları, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda Pazartesi itibarıyla işlem görmeye başladı. Yeni uygulaman ile yatırımcılar, sistemin nasıl işleyeceğini merak ediyordu. En çok merak edilen sorular yanıt buldu. Yeni uygulamada alım-satım arasındaki farkların düşük olması, düşük komisyonla alınıp satılması, çalınma riskinin olmaması ve bu varlıktaki kazançlardan stopaj vergisinin alınmayacak olması başlıca avantajlar olarak öne çıkıyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları'nı halka arz etti. Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları ile "yastık altı" yatırımların ekonomiye kazandırılması amaçlanırken, söz konusu ürünün önemli avantajları da bulunuyor. Söz konusu varlık 0,995 saflığında altına dayalı olurken, her bir sertifika 0,01 gram altına denk geliyor. Altın sertifikaları için 5 ton altın karşılığında 500 milyon adet sertifika satışa sunulurken, nakdi dönüşüm borsada satış şeklinde gerçekleştiriliyor.

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Darphane Altın Sertifikası nedir?

Darphane Altın Sertifikası nedir?

Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen 0,995 saflıkta sahibine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan izahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı sağlayan sertifikadır.

Darphane Altın Sertifikalarını nasıl alabilirim, nasıl satabilirim?

Darphane Altın Sertifikalarını nasıl alabilirim, nasıl satabilirim?

Darphane Sertifikaları Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla alınıp satılabilir. Yatırımcılar pay piyasasında işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumdaki yatırım hesaplarından alım satım yapabilir.

En az kaç tane, en çok kaç tane alabilirim?

En az kaç tane, en çok kaç tane alabilirim?

Sertifikalarda verilebilecek en küçük emir adedi 1 sertifika, tek seferde verilebilecek en büyük emir ise 1 milyon liraya tekabül eden emir büyüklüğüdür.

Alım satımında masrafım olacak mı?

Alım satımında masrafım olacak mı?

Darphane Altın Sertifikaları'nın alım-satımı, transferi, fiziki dönüşümü ile ilgili yatırımcılar aracı kurumlara komisyon ödemek durumunda kalabilir.

Darphane Altın Sertifikalarını fiziki altına dönüştürebilir miyim?

Darphane Altın Sertifikalarını fiziki altına dönüştürebilir miyim?

Darphane Sertifikaları sertifikaların ilk ihraç tarihinden 4 ay sonra yani 21 Mart 2023'ten itibaren fiziki altına dönüştürülebilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Altın

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