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GSS borçları silinecek mi? GSS borcu nasıl öğrenilir?

24.06.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılandırma yasası pek çok vatandaşın yüzünü güldürdü. Borçları ödemede kolaylık sağlanırken, GSS borcu olanlar için de önemli bir fırsat doğdu. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunan kişiler yapılandırma yasasından yararlanarak borcunun yüzde 90’ını sildirebilecek.

Eskiden borcun faizi ödenirken, şimdi borç enflasyona göre belirlenecek. Bu da borcun neredeyse yarısının silineceği anlamına geliyor. GSS borcu olan pek çok kişi de bu yapılandırma yasasından faydalanabilir.

GSS borçları silinecek mi?

Yapılandırma yasasının çıkmasıyla birlikte pek çok borcu bulunanlar için önemli bir fırsat doğmuş oldu. GSS borcu olanlar bu yasa ile borçların silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Cevabını verelim. GSS borcu yapılandırma yasası ile silinmiyor ancak borcu olanlar için önemli bir fırsat bulunuyor. GSS borcunuza ait tüm faiz ve cezalar silinerek büyük bir ödeme kolaylığı sağlanıyor.

BORÇLARIN YÜZDE 90’I SİLİNİYOR

BORÇLARIN YÜZDE 90’I SİLİNİYOR
30 Nisan 2021 öncesine ait kamuya olan tüm borçları kapsayan yapılandırma yasası ile vatandaşlar faiz ve cezalardan kurtulacak. İsteyenler için taksite bölünebilecek olan borçlar 18 taksit ve 36 aya kadar vade ile ödenebilecek.
Peşin ödeyenler ise eklenen enflasyon farkının yüzde 90'ını da ödemeyecek. Yani borcunu peşin ödeyecek birisi tüm faizlerden kurtulacak ve anaparayı ödeyip borcu bitirebilecek. Yapılandırma yasasında ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçluları için de bir düzenleme yer aldı.

BORÇLARIN YALNIZCA ANAPARASI ALINACAK

BORÇLARIN YALNIZCA ANAPARASI ALINACAK
Eğer birikmiş ve üzerine faiz ya da gecikme cezası ilave edilmiş GSS borcunuz varsa 31 Aralık'a kadar ödediğiniz takdirde tüm faizler silinecek.
Bu vatandaşlar 31 Aralık'a kadar borçlarının ana parasını ödediklerinde yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar.
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sgk
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