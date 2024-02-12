FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Günde 200 dolar veriyorlar ama çalışan bulamıyorlar! ‘Türkiye eleman ithal edebilir’

Günde 200 dolar veriyorlar ama çalışan bulamıyorlar! ‘Türkiye eleman ithal edebilir’

12.02.2024 08:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de işsizlik ve hayat pahalığı sorunu devam ederken dikkat çeken bir açıklama geldi. İşsizlik bazı mesleklerde yükselirken bazı mesleklerde de eleman bulma sorunu olarak yaşanmaya başladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Kaynakçılar 100 dolara çalışıyordu, 200 dolar istemeye başladılar. Süreç, Uzak Doğu’dan kaynakçı getirme noktasına geldi” dedi.

Günde 200 dolar istemeye başladılar yine de eleman bulunamıyor. Kaynakçılarla ilgili dikkat çeken bilgiyi İstanbul Ticaret Odası Başkanı paylaştı. Bazı mesleklerde devam eden eleman açığı büyüyor. Türkiye'de şimdi de kaynakçı bulmak hayal oldu. Fabrikalarda göçmen yoğunluğunun ardından iş dünyası, yurt dışından eleman ithal etme yoluna gidiyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Tuzla tersaneler bölgesinde kaynakçılar günde 100 dolar alırken şimdi 200 dolar talep ediyor. Artık süreç Uzak Doğu’dan kaynakçı getirme noktasına geldi ama biz çocuklarımızı eğitip bu işe monte edemiyorsak sistemi gözden geçirmemiz gerekiyor demektir” dedi.

3 MİLYON GENÇ SADECE OTURUYOR

3 MİLYON GENÇ SADECE OTURUYOR

Türkiye’de ‘ne işte ne okulda’ tabir edilen gençlerin sayısının 3 milyonu bulduğunu, bu sayının AB’nin 2,5 katı olduğunu söyleyen Avdagiç “Bizim ne yapıp edip Türkiye’de ne işte ne okulda olan bu 3 milyona yakın gencin 1 milyonunu iş dünyasına çekmemiz lazım. Bu genç jenerasyonu ama girişimci ama çalışan olarak, sanayide ve ticarette çalışan eleman olarak iş dünyasına katmamız lazım. Yetişmiş çalışan sayımızı hızla artırmalıyız.

Yeni Bakanımız Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) aracılığıyla süreci devam ettiriyor. Bence MESEM’leri bugüne kadar yaşanan tecrübelerden olumlu-olumsuz çıktılarını dikkate alarak hızlıca geliştirmeliyiz. Oradan da iyi bir çıktı yakalamamız lazım. Tarihî genlerimizde olan kalfalık, çıraklık yapısını yeniden hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.

ENFLASYON HIZLA TEK HANEYE

ENFLASYON HIZLA TEK HANEYE

Enflasyonda arzu edilen aşağı doğru bir eğilim ortaya çıkmadıkça kredi faizlerinin geriye düşmesinin, hem Türkiye hem dünya ekonomi realiteleri anlamında karşılığı olmadığını dile getiren Avdagiç “Enflasyonu çok hızlı şekilde tek haneye indirmemiz lazım. Tek haneye indikten sonra da kalıcı olması hatta daha aşağı gelmesi lazım. Yüzde 9-9,5 bile şu an yüksek bir oran” ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kaynakçı İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç dolar eleman
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da kritik 'ek zam' toplantısı

Ankara'da kritik 'ek zam' toplantısı

Kabine bugün toplanıyor! Öğretmen ataması gündemde

Kabine bugün toplanıyor! Öğretmen ataması gündemde

Günde 200 dolar veriyorlar ama çalışan bulamıyorlar! ‘Türkiye eleman ithal edebilir’

Günde 200 dolar veriyorlar ama çalışan bulamıyorlar! ‘Türkiye eleman ithal edebilir’

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.