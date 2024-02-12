Günde 200 dolar veriyorlar ama çalışan bulamıyorlar! ‘Türkiye eleman ithal edebilir’

3 MİLYON GENÇ SADECE OTURUYOR

Türkiye’de ‘ne işte ne okulda’ tabir edilen gençlerin sayısının 3 milyonu bulduğunu, bu sayının AB’nin 2,5 katı olduğunu söyleyen Avdagiç “Bizim ne yapıp edip Türkiye’de ne işte ne okulda olan bu 3 milyona yakın gencin 1 milyonunu iş dünyasına çekmemiz lazım. Bu genç jenerasyonu ama girişimci ama çalışan olarak, sanayide ve ticarette çalışan eleman olarak iş dünyasına katmamız lazım. Yetişmiş çalışan sayımızı hızla artırmalıyız.