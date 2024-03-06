Günde 3 tane yiyen bu dertten kurtuluyor! Fiyatıyla birlikte bu detaya da dikkat: Ramazan öncesi esnafın 'hurma' mesaisi...

“DİYABET HASTALARINA ÖZEL DİYET HURMALARI TAVSİYESİ”

İHA'da yer alan habere göre; Eskişehir’de uzun yıllardır esnaflık yapan Recai Polat, diyabet hastalarına özel bir öneride bulundu. Şeker oranı daha düşük olan diyet hurmalarını tercih etmelerini öneren Polat, “Vatandaşların Ramazan alışverişi başladı. Hurmalara olan talep artıyor. Fakat hurmaların fiyatları çok değişkenlik gösteriyor. Besin değerleri birbirine yakın olsa da, şeker oranı yüksek olduğu için diyabet hastalarının dikkatli olmaları gerekiyor. İran hurmaları, sarı renkte ve diğerlerine göre şeker oranı daha düşük olanlar. Biz bunlara diyet hurma diyoruz” diyor.