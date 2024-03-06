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Günde 3 tane yiyen bu dertten kurtuluyor! Fiyatıyla birlikte bu detaya da dikkat: Ramazan öncesi esnafın 'hurma' mesaisi...

06.03.2024 14:30
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Son günlerde hurmaya talep arttı ancak asıl patlamanın önümüzdeki günlerde yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar "Hurma fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtını ararken tezgahlarda 180 TL'den başlayan hurma fiyatları çeşidine göre değişiyor. Hurmanın faydaları saymakla bitmezken diyabet hastaları içinse özel bir çeşit hurma önerisi yapıldı. Geçen yıldan kalma hurmalara dikkat! Tazesiyle beklemişinin ayırt edilmesi için nelere dikkat etmek gerektiği de açıklandı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla hurma alışverişleri artmaya başladı. Bu sırada birçok vatandaş alışverişe çıkmadan önce "Hurma alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler neler? Hurma fiyatları ne kadar?" gibi soruları araştırıyor. Esnaf, hurmanın rengine dikkat edilmesinin öneminin altını çizdi. Ayrıca diyabet hastaları için de diyet hurma tavsiyesi geldi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, özellikle bu dönemde talep görüyor. Esnaf ilerleyen günlerde yoğunluğun daha da artmasını bekliyor. Ancak esnaf taze hurma konusunda vatandaşları uyarıyor. Geçen yıldan kalan hurmaların satılabilme ihtimaline dikkat çeken esnaf taze ürünlerin daha canlı renklerde olduğunu vurguluyor. Ayrıca, farklı ülkelerde yetiştirilen hurmaların yüksek besin değerine sahip olmaları, diyabet hastaları için dikkatli tüketilmeleri gerektiği uyarısını yaptı.

“DİYABET HASTALARINA ÖZEL DİYET HURMALARI TAVSİYESİ”

“DİYABET HASTALARINA ÖZEL DİYET HURMALARI TAVSİYESİ”

İHA'da yer alan habere göre; Eskişehir’de uzun yıllardır esnaflık yapan Recai Polat, diyabet hastalarına özel bir öneride bulundu. Şeker oranı daha düşük olan diyet hurmalarını tercih etmelerini öneren Polat, “Vatandaşların Ramazan alışverişi başladı. Hurmalara olan talep artıyor. Fakat hurmaların fiyatları çok değişkenlik gösteriyor. Besin değerleri birbirine yakın olsa da, şeker oranı yüksek olduğu için diyabet hastalarının dikkatli olmaları gerekiyor. İran hurmaları, sarı renkte ve diğerlerine göre şeker oranı daha düşük olanlar. Biz bunlara diyet hurma diyoruz” diyor.

“TAZE HURMANIN ÖNEMİ VE SEÇİMİ”

“TAZE HURMANIN ÖNEMİ VE SEÇİMİ”

Recai Polat, taze ve beklemiş hurma arasındaki farkları da vurguluyor ve vatandaşları Ramazan ayından önce alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor. Taze hurmaların daha canlı renklere sahip olduğunu belirten Polat, "Geçen seneden kalan hurmaları tercih etmemeye özen gösterin. Taze ürünlerin renkleri daha canlıdır. Eski hurmaların renkleri ise daha mat olabilir. Ramazan öncesi alışveriş yapıp tadına bakmak daha sağlıklı bir seçim olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

FİYATLAR 180 LİRADAN BAŞLIYOR

FİYATLAR 180 LİRADAN BAŞLIYOR

Fiyatlar konusunda da bilgi veren Polat, İran ve Medine hurmalarının en uygun seçenek olduğunu belirtiyor ve fiyatlarının 180 lira civarında olduğunu söyledi. Medine hurmalarının ise 400 ile 500 lira arasında değiştiğini, en iri ve etli olan Kudüs hurmalarının ise 280 ila 300 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

EN FAYDALI BESİNLERDEN BİRİ

EN FAYDALI BESİNLERDEN BİRİ

Hurma, faydaları saymakla bitmeyen meyvelerin başında geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hurma Ramazan alışveriş hurma fiyatları
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