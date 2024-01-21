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Gündemdeki yerini koruyor: SGK uzmanından kademeli emeklilik için 'seçim öncesi' sinyali

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? sorusuna milyonlarca kişi yanıt ararken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kademeli emeklilikle ilgili şu anda bir çalışmaları olmadığını söylemişti. Yılmaz'ın açık kapı bıraktığı kademeli emeklilik gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

2000-2008 arası sigorta başlangıcı olan vatandaşlar kademeli emeklilikle ilgili haberleri ve açıklamaları takip etmeye devam ediyor. Son günlerde prim gün sayılarının kademeli olarak artırılmasını ve belirli yaş sınırlarının yeniden düzenlenmesini içereren yasa tasarısının Meclis’e sunulduğu iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu anda kademeli emeklilik için bir çalışmalarının olmadığını söylemişti. SGK Uzmanı İsmail Sevinç de şu anlık kademeli emeklilik için bir çalışma beklemediğini söylerken, "Şu an olmaz da belki başka bir bahar derler ya... Başka bir seçim öncesi yapılabilir." düşüncesini dile getirdi.

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SGK uzmanından kademeli emeklilik için 'seçim öncesi' sinyali

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dese de milyonlar için açık kapı bırakmaya da devam etti. “Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” ifadesini de sözlerine ekleyen Yılmaz, “Ama sosyal güvenlikle ilgili yapılacak çalışmaların daha bütüncül bir çerçevede, daha kapsamlı, bütün dengelerin gözetildiği bir anlayışla gerçekleşmesi” diye konuştu

Emeklilerin zam oranlarıyla ilgili Sözcü TV'de konuşan SGK uzmanı İsmail Sevinç de "Kademeli emeklilik gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda 500 lira verilirken bile düşünülen bir ortamda verileceğini düşünmüyorum ama şu an ihtimal vermiyorum."

"Şu an olmaz da belki başka bir bahar derler ya... Başka bir seçim öncesi yapılabilir. Türkiye'nin çalışana da ihtiyacı var. Bir taraftan da çalışma hayatını güçlendirmek gerekir. Çalışma hayatını güçlendirecek bir tedbir alıp çalışan sayısını da artırmamız lazım. İstihdam oranları düşük. Onları da güçlendirirsek daha güçlü bir emeklilik sistemi kurarız."

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seçim sgk Cevdet Yılmaz cumhurbaşkanı yardımcısı uzman kademeli emeklilik
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