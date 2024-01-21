Gündemdeki yerini koruyor: SGK uzmanından kademeli emeklilik için 'seçim öncesi' sinyali

2000-2008 arası sigorta başlangıcı olan vatandaşlar kademeli emeklilikle ilgili haberleri ve açıklamaları takip etmeye devam ediyor. Son günlerde prim gün sayılarının kademeli olarak artırılmasını ve belirli yaş sınırlarının yeniden düzenlenmesini içereren yasa tasarısının Meclis’e sunulduğu iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu anda kademeli emeklilik için bir çalışmalarının olmadığını söylemişti. SGK Uzmanı İsmail Sevinç de şu anlık kademeli emeklilik için bir çalışma beklemediğini söylerken, "Şu an olmaz da belki başka bir bahar derler ya... Başka bir seçim öncesi yapılabilir." düşüncesini dile getirdi.

