Günler kaldı, başvurmayan kaçırıyor: Düşük faizli kredi fırsatı

Koronavirüs hem maddi hem manevi anlamda herkesi olumsuz anlamda etkilerken, güzel haberler de gelmeye başladı. Düşük faizli kredi imkânı ile yüzbinlerce kişi için önemli fırsat kapısı aralandı. Başvuru için ise günler sayılı. Düşük fazli kredi imkânından yararlanmak için son başvuru tarihini kaçırmayın.

Düşük faizli kredi için son başvuru tarihi

Düşük faizli kredi imkânından yararlanmak isteyen vatandaşlar 30 Haziran Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

Devlet üretici ve yetiştiricilere destek sağlarken bu desteklerden yararlanmak için gerekli olan kriterlerden biri ise Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmak.

Sistemde kaydı olanlara birçok destek sunuluyor. Kayıt olmak için e-Devlet üzerinden belge doldurup Tarım ve Orman Bakanlığının il ya da ilçe müdürlüğüne teslim etmeniz gerekiyor.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ’NE DAHİL OLMAK GEREKİYOR Devletin üretici ve yetiştiricilere sağladığı desteklerden yararlanmak için gerekli kriterlerden biri olan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olmak. Bunun için başvurular 30 Haziran'da sona erecek.