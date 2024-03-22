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  4. Günlük 3 bin TL... 5 bin kişi arıyorlar! Maaşlara zam üstüne zam yaptılar, yine de çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Günlük 3 bin TL... 5 bin kişi arıyorlar! Maaşlara zam üstüne zam yaptılar, yine de çalışacak kimseyi bulamıyorlar

22.03.2024 10:23
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Yılın 12 ayı inşaat sektörünün hareketli olduğu Antalya'da inşaatlarda çalışacak işçi ve usta bulunamıyor. Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail İltemir, 5 bin işçiye ihtiyaç duyduklarını, günlüğü 3 bin lira yevmiyle işçi aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. İltemir, deprem öncesinde günlük yevmiyelerin 500 lira olduğunu, işçi bulamamaya başlayınca kent genelinde yevmiyelerin arttığını anlattı.

Antalya'da 2023 yılında 64 bin 721 konut satıldı. Kentte, satılan konutların Türkiye satışları içindeki payı yüzde 5,28 oldu. Konut satışının hız kesmeden devam ettiği kentte bir yandan da konut arzı sağlanmaya çalışılıyor. İmara açılan yeni arsalarda ve kentsel dönüşümle inşaatlar birbiri ardına yükseliyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

ANTALYA'DA GÜNLÜĞÜ 3 BİN LİRAYA İNŞAAT İŞÇİSİ BULUNAMIYOR

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından bölgede zarar gören yapılarda yeniden inşa süreci başladı.

Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından inşaat işçileri ve yetişmiş ustalar bölgeye giderek, çalışmaya başladı.

İkliminin uygunluğu nedeniyle yılın her ayı inşaat çalışmalarının devam ettiği Antalya'daki inşaat işçilerinin de deprem bölgesine gitmesiyle bölgede çalışacak işçi bulmak güçleşti.

Kentteki müteahhitler yevmiyeleri artırsa da çalışacak işçi bulmakta zorlanıyor. Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail İltemir, Antalya'da devam eden 1500 civarı inşaat olduğunu, işçi bulamadıkları için inşa sürecinin olması gerektiğinden yavaş ilerlediğini söyledi.

İltemir, “Depremden sonra sıkıntılarımız arttı. İşçi bulamıyoruz. Çünkü çoğunluğu deprem bölgesi ve yurt dışına gitti. Bu durum da bizim için dezavantaja döndü. Çalışan işçilerimizin çoğu 40 yaş üstü. En büyük sorunumuz usta olmaması" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya İşçi Zam İnşaat maaş yevmiye
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