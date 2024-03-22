Günlük 3 bin TL... 5 bin kişi arıyorlar! Maaşlara zam üstüne zam yaptılar, yine de çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Antalya'da 2023 yılında 64 bin 721 konut satıldı. Kentte, satılan konutların Türkiye satışları içindeki payı yüzde 5,28 oldu. Konut satışının hız kesmeden devam ettiği kentte bir yandan da konut arzı sağlanmaya çalışılıyor. İmara açılan yeni arsalarda ve kentsel dönüşümle inşaatlar birbiri ardına yükseliyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

