Hatay'da çilek hasadı devam ediyor: Türkiye'de yetişiyor ama Avrupa daha ucuza yiyor!

Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden olan Hatay’ın bereketli toprakların çok sayıda ürün yetişiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyvesi olan çilek de dalında olgunlaşmaya başladı. Bereketli çilek hasadı, asrın felaketinin yerle bir ettiği Antakya ilçesinde başladı. Çileğin Avrupa'ya daha ucuz ihraç edilmesi ise dikkat çekti.
Tahtakapı Mahallesi’nde çiftçi Aziz Öztürk’ün yetiştirdiği çilekler, yurt dışına 50 TL’den ihraç edilirken tarlada 70 TL’den alıcı buluyor. Çileğin zorlu hasadında çalışan marifetli kadın işçiler, ortalama 7 saat çalışarak 500 TL yevmiye alıyorlar.
Bu yılki hasadın geçen yıla göre daha güzel olduğunu söyleyen tarla sahibi Aziz Öztürk, “Bu yıl hasadımız geçen yıla göre daha güzel hasadımız var. Çileklerimiz de tat, şekil ve lezzet olarak çok güzel. Burası 5 dönüm ama biz 3 dönümünü çilek ektik. Bu 4’üncü hasadımız" dedi.
Öztürk şu ifadeleri kullandı:
"Yeni başladık ama güzel gidiyor hasadımız. Tarladan yurt dışına 50 TL’den gidiyor. Yurt içine de 70 ile 80 TL arasında satışımız var"
Öztürk şu ifadeleri kullandı: "Yeni başladık ama güzel gidiyor hasadımız. Tarladan yurt dışına 50 TL’den gidiyor. Yurt içine de 70 ile 80 TL arasında satışımız var"
Çilek hasadının zor bir iş olduğunu ifade eden Aziz Öztürk, “Kadın işçilerimiz tüm gün eğilerek çalıştığı için zor oluyor. Kiraz hasadı kadar çilek hasadı da zordur. Kadın işçilerimizin yevmiyeleri 500 TL’dir. İşçiler, ortalama günlük 7 saat çalışıyor” şeklinde konuştu.