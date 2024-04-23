Hatay'da çilek hasadı devam ediyor: Türkiye'de yetişiyor ama Avrupa daha ucuza yiyor!

Bu yılki hasadın geçen yıla göre daha güzel olduğunu söyleyen tarla sahibi Aziz Öztürk, “Bu yıl hasadımız geçen yıla göre daha güzel hasadımız var. Çileklerimiz de tat, şekil ve lezzet olarak çok güzel. Burası 5 dönüm ama biz 3 dönümünü çilek ektik. Bu 4’üncü hasadımız" dedi.