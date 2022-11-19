Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu! Otomobilde matrah düzenlemesinde tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.
'KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK'
Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı. (AA)
İŞTE KASIM 2022 İTİBARİYLE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (GÜNCEL LİSTE FİYATLARI)
CITROEN (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 461.000 - 461.000 - 461.000 TL
C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel - 507.000 - 507.000 - 507.000 TL
C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 519.000 - 519.000 - 519.000 TL
Citroen AMI 6 kw Elektrik Motor - 219.000 - 224.000 - 224.000 TL
DACIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 464.900 - 467.900 - 485.000 TL
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 455.000 - 458.000 - 475.900 TL
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 469.000 - 472.000 - 490.000 TL
Daci Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 483.000 - 489.000 - 509.900 TL
FIAT (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 450.900 - 449.900 - 452.900 TL
Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP (Plus Paketli) - 467.400 - 470.400 TL
Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 389.900 - 389.900 - 395.900 TL
Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel Plus Paketli - 430.200 - 403.400 - 436.500 TL
Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 436.900 - 436.900 - 442.900 TL
Fiat Panda Cross 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 475.900 - 449.900 - 449.900 TL
Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 460.900 - 460.900 - 460.900 TL
HYUNDAI (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 331.500 - 331.500 - 331.500 TL
i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 373.000 - 373.000 - 373.000 TL
i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT - 385.000 - 385.000 - 385.000 TL
i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 437.000 - 437.000 - 437.000 TL
i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 470.500 - 470.500 - 470.500 TL
i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 479.500 - 479.500 - 479.500 TL
Bayon 1.4 MPI Jump Manuel – 472.000 - 472.000 - 472.000 TL
KIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 443.000 - 443.000 - 443.000 TL
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT - 450.000 - 450.000 - 450.000 TL
PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT - 460.000 - 460.000 - 460.000 TL
Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT - 460.000 - 460.000 - 460.000 TL
RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 452.000 - 466.000 - 471.000 TL