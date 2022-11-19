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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu! Otomobilde matrah düzenlemesinde tarih belli oldu

19.11.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil almak isteyenlerin gözü kulağı matrahla ilgili gelecek haberdeydi. Merakla beklenen matrah düzenlemesinin 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi. Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah düzenlemesi yapılacağını söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

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'KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK'

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı. (AA)

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