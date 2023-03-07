Hem bayram ikramiyesi hem de emekli promosyonu! Çiçeği burnunda EYT'liler bayrama işte böyle girecek: 15 bin ile 30 bin TL arasında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. EYT'de ilk gün başvurular 300 bini geçerken, SGK ise mesai başlangıç saatini 06.00’ya çekti. Temmuz 2022 sonrasında bankalar emekli promosyonları için adeta yarışa girmiş ve rakamları 10 kata kadar arttırmıştı. Bu kapsamda EYT düzenlemesinin netlik kazanması sonrası emekli maaşı promosyonları yeniden gündemdeki sıcaklığını artırdı. Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları için hazırlıklara başladı.

EMEKLİ PROMOSYONLARI BU RAKAMIN ALTINDA OLMAYACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.

Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,

3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,

7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve

10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.

Özel bankalarda ise bu rakamlar 10 bin TL’ye kadar çıkmıştı. Ancak EYT sonrası yeni rakamlar dile getirilmeye başlandı. İlk maaşını alacak EYT’liler emeklilik işlemleri esnasında SGK veya e-Devlet üzerinden bankalarını seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAKLAR

İlk maaşlar Nisan ayında hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı nedeniyle de 1100 TL ikramiye ödemesi de yapılacak. Ancak tüm bunların yanında bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Dünya Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor.

PROMOSYONA GÖRE BANKA SEÇİMİ

EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek. EYT düzenlemesi ile birlikte emekli banka promosyonu kampanyası yarışına birçok banka katılıyor. Bankaların Mevcut kampanyalarını güncellemesi bekleniyor.

1,78 FAİZLİ EYT KREDİSİ

EYT’den yararlanabilmek için prim ödemesi bulunan emekli adaylarına yönelik bankalar da kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu kapsamda Akbank, SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT Kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1.78’den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.

SGK emekli maaşını Akbank’tan alanlara ise 8.500 TL’ye varan ödül fırsatı sunuyor. Garanti Bankası da EYT kredisi duyuran bankalar arasında. Banka tarafından yapılan açıklama SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi.

Garanti Bankası EYT kredisi almak isteyenler 100 bin TL’ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilecek olan vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9.667 TL oluyor. Kredilerde 50 bin TL’ye kadar olan seçeneklerde yüzde 2,54, 75 bin liraya kadar olan kredide faiz yüzde 1,91, 100 bin liraya kadar olan kredilerde faiz oranı yüzde 1,89 olarak belirlendi.