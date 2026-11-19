Garanti BBVA'nın Bonus Kredi Kartı Programı kapsamında DenizBank ile yürüttüğü işbirliği 6 Aralık'ta sona erecek. Bu tarihten itibaren DenizBank tarafından sunulan Bonus kartlar ve POS cihazları, Bonus programının sağladığı belirli avantajlardan yararlanamayacak.

2000 yılında Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen Bonus, 2002 yılından itibaren farklı bankalarla yapılan işbirlikleri aracılığıyla başka bankaların müşterilerine de sunulmaya başlandı. DenizBank ile yürütülen mevcut program ortaklığı ise 6 Aralık itibarıyla tamamlanacak.

BONUS KAZANMA VE TAKSİT AVANTAJLARI SONA ERECEK

İşbirliğinin sona ermesiyle birlikte DenizBank tarafından sunulan Bonus kartlar ve POS'lar, Bonus Kredi Kartı Programı kapsamındaki avantajlardan yararlanamayacak. Buna göre söz konusu kartlarla bonus kazanma, biriken bonusları kullanma, taksit imkanlarından faydalanma ve kampanyalara katılma uygulamaları sona erecek.

DenizBank müşterileri, mevcut kartlarının durumu ve ilgili uygulamalara ilişkin güncel bilgilere bankanın resmi iletişim kanallarından ulaşabilecek.

BONUS KART BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Bonus kredi kartı programından yararlanmak isteyen müşteriler, doğrudan Garanti BBVA üzerinden veya Bonus Platformu'nda yer alan diğer bankalar aracılığıyla kredi kartı başvurusu yapabilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır