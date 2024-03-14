Hem ihtiyaç kredisi hem Türk Lirası mevduat faizleri… Dövizde iki yıl sonra ilk kez oldu, tüm tuşlara basıldı: Yarından itibaren uygulamaya geçiyor…

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşların döviz talebi arttı. Beklentileri aşan efnlasyon ve seçim sonrası belirsizliği ile birlikte ekonomi yönetimi peş peşe hamleler gerçekleştirdi. Son olarak dün Merkez Bankası zorunlu karşılıkların banka büyüklüğüne göre bir kısmının bloke olarak tesis edilmesi ile 1 aya kadar vadeli mevduata da faiz uygulanmasını devreye aldı.



