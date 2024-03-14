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Hem ihtiyaç kredisi hem Türk Lirası mevduat faizleri… Dövizde iki yıl sonra ilk kez oldu, tüm tuşlara basıldı: Yarından itibaren uygulamaya geçiyor…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.03.2024 10:58
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Ekonomi yönetimi ise piyasadaki likitide fazlasını çekmek için hamlelerini peş peşe yapıyor. Son olarak bankaların TL yükümlülük zorunlu karşılıklarına günlük bloke getirirken, yeni karar yarından itibaren uygulamaya konulacak. Bu adımların kısa vadeli TL mevduat faizlerinde yükselişe neden olması bekleniyor. Öte yandan sözlü talimatla bankacılık sektöründen ticari ve ihtiyaç kredi faizlerinin artırılmasının istendiği iddia ediliyor.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşların döviz talebi arttı. Beklentileri aşan efnlasyon ve seçim sonrası belirsizliği ile birlikte ekonomi yönetimi peş peşe hamleler gerçekleştirdi. Son olarak dün Merkez Bankası zorunlu karşılıkların banka büyüklüğüne göre bir kısmının bloke olarak tesis edilmesi ile 1 aya kadar vadeli mevduata da faiz uygulanmasını devreye aldı.

Anlık Borsa

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Şimdi ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası 21 Mart Perşembe saat 14.00’te faiz kararını duyuracak. Bankanın faizleri yüzde 45 seviyesinde sabt bırakması öngörülürken, 28 Mart’ta ise Para Politikası Kurulu (PPK) özet metni yayımlanacak.

Ekonomi Gazetesi’nin haberi göre, uzmanlar tüm bu atılan adımların likiditeyi çekmeye yönelik hamleler olduğunu dile getirirken, Nisan toplantısında faiz artırılma zorunda kalınacağına işaret etti.

DÖVİZ MEVDUATLARINDA 2 YIL SONRA İLK!

DÖVİZ MEVDUATLARINDA 2 YIL SONRA İLK!

Seçim öncesi dolar ekranlarda 32, euro 35 TL seviyesini aştı. Artan talep karşısında geçen hafta döviz işlemlerine yönelik sözlü uyarıda bulunan ekonomi yönetiminin hamlesi sonrası serbest piyasa ile bankalararası piyasa döviz fiyatları arasındaki fark ise açıldı.

Belirsizlik vatandaşı yeniden dövize yönlendirirken 1-8 Mart haftasında bankacılık sektörünün yabancı para mevduatı 5.9 milyar dolar artarak 207.1 milyar dolara ulaştı. Haftalık bu yükseliş son iki yılın en hızlı döviz mevduatı artışına işaret etti.

TL MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

TL MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Merkez Bankası dün de bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı. Yeni uygulama 15 Mart’ta yani yarın başlayacak, 5 Ocak 2025’e kadar devam edecek. Bankacılar atılan bu adımın kısa vadedeki mevduat faizi oranlarını arttıracağını tahmin ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kredi faizi mevduat faizi
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