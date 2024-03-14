Hem ihtiyaç kredisi hem Türk Lirası mevduat faizleri… Dövizde iki yıl sonra ilk kez oldu, tüm tuşlara basıldı: Yarından itibaren uygulamaya geçiyor…

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşların döviz talebi arttı. Beklentileri aşan efnlasyon ve seçim sonrası belirsizliği ile birlikte ekonomi yönetimi peş peşe hamleler gerçekleştirdi. Son olarak dün Merkez Bankası zorunlu karşılıkların banka büyüklüğüne göre bir kısmının bloke olarak tesis edilmesi ile 1 aya kadar vadeli mevduata da faiz uygulanmasını devreye aldı.
Şimdi ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası 21 Mart Perşembe saat 14.00’te faiz kararını duyuracak. Bankanın faizleri yüzde 45 seviyesinde sabt bırakması öngörülürken, 28 Mart’ta ise Para Politikası Kurulu (PPK) özet metni yayımlanacak.
Ekonomi Gazetesi’nin haberi göre, uzmanlar tüm bu atılan adımların likiditeyi çekmeye yönelik hamleler olduğunu dile getirirken, Nisan toplantısında faiz artırılma zorunda kalınacağına işaret etti.
Seçim öncesi dolar ekranlarda 32, euro 35 TL seviyesini
aştı. Artan talep karşısında geçen hafta döviz işlemlerine yönelik sözlü
uyarıda bulunan ekonomi yönetiminin hamlesi sonrası serbest piyasa ile
bankalararası piyasa döviz fiyatları arasındaki fark ise açıldı.
Belirsizlik vatandaşı yeniden dövize yönlendirirken 1-8 Mart haftasında bankacılık sektörünün yabancı para mevduatı 5.9 milyar dolar artarak 207.1 milyar dolara ulaştı. Haftalık bu yükseliş son iki yılın en hızlı döviz mevduatı artışına işaret etti.
Merkez Bankası dün de bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı. Yeni uygulama 15 Mart’ta yani yarın başlayacak, 5 Ocak 2025’e kadar devam edecek. Bankacılar atılan bu adımın kısa vadedeki mevduat faizi oranlarını arttıracağını tahmin ediyor.