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Hepsiburada halka arz ne zaman olacak? Hepsiburada halk arz hisse fiyatı nedir?

01.07.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ünlü e-ticaret sitesi Hepsiburada'nın, ABD'de halka arz olması bekleniyordu. Hepsiburada ABD'de teknoloji şirketlerinin de işlem gördüğü Nasdaq borsasında işlem görecek. Vatandaşlar "Hepsiburada halka arz ne zaman olacak?" sorusunu merak ediyor. Peki Hepsiburada halka arz ne zaman olacak? Hepsiburada halk arz hisse fiyatı nedir? İşte ayrıntılar...

Ünlü e-ticaret sitesi Hepsiburada, ABD'de halka arz oluyor. ABD'de teknoloji şirketlerinin de işlem gördüğü Nasdaq borsasında işlem görecek olan Hepsiburada'nın halka arzı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar "Hepsiburada ne zaman halka arz olacak?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Hepsiburada ne zaman halka arz olacak?

Hepsiburada ne zaman halka arz olacak?

Türkiye'nin e-ticaret sitesi Hepsiburada ABD'de halka arz oluyor.
Hepsiburada ABD'nin NASDAQ Borsası'ndaki halka arz için yatırımcı görüşmelerini başlatmıştı. Halka arzda hisse fiyatının ise 11 veya 13 dolar civarında olacağı öngörülmekteydi.

İşlem görmeye başladı!

İşlem görmeye başladı!
Ünlü e-ticaret sitesi, bugün itibariyle ABD'de teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında işlem görmeye başlamış durumda.
Hepsiburada halka arzıyla ilgili olarak Morgan Stanley, JP Morgan ve Goldman Sachs gibi kurumlar lider aracı kurumlar olarak görev yaptı.

Dünya devleriyle aynı borsada işlem görüyor

Dünya devleriyle aynı borsada işlem görüyor
Halka arz fiyatının 11-13 dolar arası olması beklenen Hepsiburada; halka arzla beraber Microsoft, Tesla, Netflix, Google, Facebook gibi dünya teknoloji devleriyle aynı borsada işlem görmeye başladı.
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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada
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