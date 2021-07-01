Hepsiburada halka arz ne zaman olacak? Hepsiburada halk arz hisse fiyatı nedir?

Ünlü e-ticaret sitesi Hepsiburada, ABD'de halka arz oluyor. ABD'de teknoloji şirketlerinin de işlem gördüğü Nasdaq borsasında işlem görecek olan Hepsiburada'nın halka arzı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar "Hepsiburada ne zaman halka arz olacak?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Hepsiburada ne zaman halka arz olacak?

Hepsiburada ne zaman halka arz olacak?

Türkiye'nin e-ticaret sitesi Hepsiburada ABD'de halka arz oluyor.

Hepsiburada ABD'nin NASDAQ Borsası'ndaki halka arz için yatırımcı görüşmelerini başlatmıştı. Halka arzda hisse fiyatının ise 11 veya 13 dolar civarında olacağı öngörülmekteydi.

İşlem görmeye başladı! Ünlü e-ticaret sitesi, bugün itibariyle ABD'de teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında işlem görmeye başlamış durumda.

Hepsiburada halka arzıyla ilgili olarak Morgan Stanley, JP Morgan ve Goldman Sachs gibi kurumlar lider aracı kurumlar olarak görev yaptı.