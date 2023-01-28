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Her metrekareden petrol fışkırıyor! Yeni rezerv sinyali: Bakan Dönmez o bölgeyi açıkladı

28.01.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Gabar’da değeri 12 milyar dolar olan 150 milyon varillik petrol bulunmasının ardından Enerji Bakanı Fatih Dönmez yeni bir rezerv müjdesi daha verdi. Bakan Dönmez, “Yine o sahanın yakın coğrafyasında aramalarımıza, araştırmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, bu rakam yukarı yönlü revize edilecek” diye açıklamada bulundu. Ayrıca enerji krizinin içindeki Avrupa’ya çağrıda bulunan Dönmez, istendiği takdirde krizin aşılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı adres gösterdi.

Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulunmuştu. 12 milyar dolarlık rezerv değerine sahip 150 milyon varillik petrol rezervinin bulunduğu bölgede çalışmalar aralıksız sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den heyecanlandıran bir açıklama geldi.

GABAR’DAN YENİ KEŞİF SİNYALİ

Gabar'daki petrol keşfi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl da yine dünya tarihine baktığımızda karalardaki en büyük 10 keşif arasında 7'nci sırada yer alan bir keşfi gerçekleştirdik, 150 milyon varillik net üretilebilir keşfe imza attık. Yine o sahanın yakın coğrafyasında aramalarımıza, araştırmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, bu rakam yukarı yönlü revize edilecek. Böylece hem doğal gazda Karadeniz keşfiyle birlikte hem de petrolde dışa bağımlılığımızı azaltmış olacağız" dedi.

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AVRUPA’YA ÇAĞRI: ‘EĞER İSTERLERSE…’

Bakan Dönmez bir haber kanalına yaptığı açıklamada, “Dünyada bir de enerji krizi yaşanıyor. Eğer taraflar kabul ederse enerji krizinin aşılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yapıcı bir rol üstlenebiliriz" diyerek şu bilgileri paylaştı:

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“Bugün 2'si karada 3 denizde 5 LNG terminalimize ulaştık. Bununla biz tedarik çeşitliliğini sağlamış olduk. Başta körfez ülkeleri olmak üzere Mısır, Cezayir, Nijerya'dan LNG alıyoruz. Zaman zaman ABD'den de alıyoruz. LNG terminallerinin kapasitesi ve sayısı bakımından baktığımızda Avrupa herhalde bizim kadar kapasitesi olan yok. Onlar son yıllarda LNG kapasitesini ve terminallerini artırdı. 5 LNG terminalinin bir kısmının özellikle yaz aylarında müsait olduğunu anlatan Dönmez, "Talep ettiği takdirde Avrupalı ülkelerine bu terminalleri kullanmak suretiyle kendilerine gaz sevkiyatı yapabiliriz. Bizim Türkiye olarak gaz tüketimimiz 55-60 milyar metreküp. Avrupa'nın en fazla gaz tüketen 4 ülkesinden biriyiz. Fakat gerek boru hatları gerekse LNG terminalleriyle birlikte yılda 100 milyar metreküp gazı Türkiye ulusal sistemine getirme, bağlama imkanına sahibiz. Bu ne demek 40 milyar metreküp gazı biz arzu edildiği takdirde Avrupa'ya buradan sevk edebiliriz.”

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Anahtar Kelimeler:
Petrol

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