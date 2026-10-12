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ŞOK'a Apple Airpods kulaklık geliyor! 14 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu
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ŞOK'a Apple Airpods kulaklık geliyor! 14 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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14-20 Ekim 2026 tarihlerinde geçerli yeni Şok aktüel kataloğunda ne var? Bu hafta teknoloji, oto aksesuar, lastik ve kışlık tekstil ürünlerinde fırsatlar sunuluyor. Güncel Şok aktüel ürünler listesini incelemek ve uygun fiyatları kaçırmamak için Şok katalog detaylarına göz atın. Şok market fırsatları ve şokta bu hafta öne çıkan indirimli ürünleri keşfetmek için gelin, şok ta bu hafta geçerli olan tüm sayfalara göz atalım!

14-20 Ekim tarihlerinde ŞOK’a teknolojiden oto aksesuara, kışlık tekstilden ev gereçlerine onlarca fırsat geliyor! Katalogda Samsung Galaxy S25 Ultra, Airpods 4 ve HP laptop gibi dev teknoloji ürünleri dikkat çekerken; Goodyear kış lastikleri, oto bakım ürünleri ve krikolar sürücüleri bekliyor. Soğuk havalara özel Emboss battaniyeler, pijama takımları, hırkalar ve Torima dikiş makinesi de en uygun fiyatlarla rafta. Kaçırmamak için hemen detayları inceleyin!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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ŞOK a Apple Airpods kulaklık geliyor! 14 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 1

Çift kişilik kalp baskılı Emboss battaniye 1,199 TL

ŞOK a Apple Airpods kulaklık geliyor! 14 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 2

  • Çift kişilik pamuk akrilik baskılı battaniye 599 TL
  • Kadın dantelli slip 2'li 150 TL
  • Kadın pijama takımı fiyonk aksesuarlı 699 TL
  • Kadın straplez sütyen 325 TL
  • Kadın kalp desenli terlik pelüş konçlu 250 TL
  • Kadın pelüş ev ayakkabısı 299 TL

Akordiyon kriko cırcırlı 699 TL

ŞOK a Apple Airpods kulaklık geliyor! 14 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 3

  • Oto cam sileceği 75 TL
  • Oto yıkama basınçlı köpük püskürtücü 250 TL
  • Araç içi temizleme fırçası 5'li set 150 TL
  • Araç içi temizleme fırçası 75 TL
  • Lastik parlatma temizleme aplikatörü 199 TL
  • Oto karbon koruma bandı 125 TL
  • Araç çöp kovası 100 TL

Goodyear 205/55R16 91V Eagle Sport 4 mevsim lastik 2026 4,199 TL

ŞOK a Apple Airpods kulaklık geliyor! 14 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 4

  • Goodyear 175/65R14 82T Ultragrip 8 MS kış lastiği 2025 2,949 TL
  • Goodyear 195/65R15 91H Wintercommand kış lastiği 2025 3,299 TL
  • Goodyear 205/60R16 96H Wintercommand XL kış lastiği 2025 5,099 TL
  • Liqui Moly Cera Tec seramikli yağ katkısı 300 ml 1,199 TL
  • Rowe Hightec SYNT RSR 17 SAE 5W-30 motor yağı 5 L 2,599 TL
  • Rowe Hightec Antifreeze Coolant AN-SF 12+ 1.5 L antifriz 599 TL

Airpods 4. nesil kulaklık 7,499 TL

ŞOK a Apple Airpods kulaklık geliyor! 14 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 5

  • Probook 440 14" G10 notebook 256 GB gümüş 32,999 TL
  • Watch 2 siyah / gümüş akıllı saat 9,999 TL
  • Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 12 GB RAM titanyum gri/siyah 74,999 TL
  • Samsung Galaxy TAB A11+6/128GB WF (X230) tablet gri 9,499 TL
  • 25W Type-C (T2510X) şarj cihazı beyaz Vnl 999 TL
  • Samsung EP-T2510NWEGWW 25 W Type-C beyaz hızlı şarj adaptörü 749 TL
  • Samsung T6530N 65W şarj adaptörü (65W+25W+15W) 1,999 TL

Bu içerik 12 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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