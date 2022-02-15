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Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

15.02.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde ‘Banka hesabınızı kiralayın, binlerce TL kazanın’ mesajları çoğaldı. Uzmanlar, illegal işler için tercih edilen bu yola bilerek ya da bilmeyerek dahil olmanın hukuken çok ciddi sonuçları olabileceği uyarısında bulunuyor.

Son günlerde “Tek bir lira bile harcamadan binlerce TL kazanın” mesajları yaygınlaşmaya başladı. Pek çok sosyal medya platformunda denk gelebileceğiniz bu kolay para tuzağında banka hesabınızın kiralanması talep ediliyor.

TRT Haber’de yer alan habere göre, kolay para kazanmanın cazibesi, sizi bir anda bir suç örgütünün üyesi ya da milyonlarca liralık kara para trafiğinin oyuncularından biri yapabiliyor.

'Banka hesabınızı kiralayın' mesajına dikkat

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, son dönemde özellikle online mecralar üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerin arttığı bilgisini vererek, gerek bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerekse illegal kumar ve bahis siteleri üzerinden gerçekleştirilen suçlarda büyük artış yaşandığına dikkat çekti.
Bu nedenle MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere devletin ilgili birimleri yoğun çalışmalar yaptığını hatırlatan Avukat Kürşat Ergün, bu suçların önemli bir kısmının açığa çıkartıldığını, faillerin de adalet önünde hesap verdiğini belirtti.

İllegal kumar ve bahis siteleri bu yöntemi sıkça kullanıyor

İllegal kumar ve bahis siteleri bu yöntemi sıkça kullanıyor
Emniyet ve adli birimler nezdinde bu konuda yoğun çalışmalar yapılması nedeniyle dolandırıcıların da her geçen gün farklı yöntem ve taktikler belirlediğini anlatan Avukat Ergün, “Bu yöntem ve taktiklerden öne çıkanı suçla ilişkisi olmayan 3. kişilerin banka hesapları ve aracı kurumlar nezdindeki hesaplar üzerinden bu fiillerin gerçekleştirilmesi” bilgisini paylaştı.
Bu yolla 5549 sayılı Suç gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki kanunda tanımlı suç gelirlerinin finanse edilmesi ve kara para aklanması gibi yöntemlerin 3. kişilerin hesapları üzerinden gerçekleştirildiğine değindi.

Hukuken sonuçları çok ağır

Hukuken sonuçları çok ağır
Avukat Kürşat Ergün, yine 3. kişilerin bu faaliyetinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında Dolandırıcılık suçu ile örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek suçuna vücut verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
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