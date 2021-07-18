Hesap netleşti! Bayramda çalışana en az 518 TL

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı idrak edecek. 19 Temmuz Arefe günü de dahil edildiğinde toplamda 4.5 günlük resmi tatil olacak. Bayramın birkaç gün öncesine denk gelen 15 Temmuz'da da resmi tatil izni yapıldı ve bu ay izin süresi 5.5 gün oldu. Resmi tatillerde çalışmayan işçiler tam gün ücretini almaya devam ediyor. Çalışanlar ise belirtilen miktarda ücret alıyor.

Bayramda çalışan ne kadar kazanacak?

Aylık maaş ile çalışan bir işçinin günlüğü hesaplanırken toplam brüt ücret 30'a bölünür. Çıkan rakam iki ile çarpılır ve bayram çalışma ücretinin ne kadar olduğu bulunur.

Örnek vermek gerekirse 3.000 TL maaş ile çalışan bir işçinin günlüğü 100 TL'dir. Bu işçi bayramda çalıştığı her gün için 100 TL daha ücret alır. Yani bayram günleri 100 TL değil 200 TL kazanır.

Bayram günü ilave mesai yapması, yani 7.5 saatten fazla çalışması durumunda ise her çalışma saati için yüzde 50 daha fazla ücret alır. Asgari ücret alan bir işçi 15 Temmuz'da ve Kurban Bayramı'nın tamamında çalışırsa 518 TL daha fazla ücret alır.

FAZLA MESAİ DE ÖDENİR Bayram günü çalışma ücretleri nakit olarak ödenir. Bu çalışmaların yerine izin kullandırmak mevzuata aykırı. Bu sebeple çalışanlara izin kullandırmak yerine paralarının ödenmesi gerekir.