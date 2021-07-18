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Hesap netleşti! Bayramda çalışana en az 518 TL

18.07.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün aynı aya denk gelmesiyle 5,5 günlük resmi tatil oluştu. Kurban Bayarmı'nda bazı çalışanlar bayram tatili yapacakken bazı çalışanlar ise mesaisine devam etmek zorunda. Çalışmaya bayram sürecinde de devam edecek işçiler bayram mesai ücreti olarak ne kadar alacağını merak ediyor.

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı idrak edecek. 19 Temmuz Arefe günü de dahil edildiğinde toplamda 4.5 günlük resmi tatil olacak. Bayramın birkaç gün öncesine denk gelen 15 Temmuz'da da resmi tatil izni yapıldı ve bu ay izin süresi 5.5 gün oldu. Resmi tatillerde çalışmayan işçiler tam gün ücretini almaya devam ediyor. Çalışanlar ise belirtilen miktarda ücret alıyor.

Bayramda çalışan ne kadar kazanacak?

Aylık maaş ile çalışan bir işçinin günlüğü hesaplanırken toplam brüt ücret 30'a bölünür. Çıkan rakam iki ile çarpılır ve bayram çalışma ücretinin ne kadar olduğu bulunur.
Örnek vermek gerekirse 3.000 TL maaş ile çalışan bir işçinin günlüğü 100 TL'dir. Bu işçi bayramda çalıştığı her gün için 100 TL daha ücret alır. Yani bayram günleri 100 TL değil 200 TL kazanır.
Bayram günü ilave mesai yapması, yani 7.5 saatten fazla çalışması durumunda ise her çalışma saati için yüzde 50 daha fazla ücret alır. Asgari ücret alan bir işçi 15 Temmuz'da ve Kurban Bayramı'nın tamamında çalışırsa 518 TL daha fazla ücret alır.

FAZLA MESAİ DE ÖDENİR

FAZLA MESAİ DE ÖDENİR
Bayram günü çalışma ücretleri nakit olarak ödenir. Bu çalışmaların yerine izin kullandırmak mevzuata aykırı. Bu sebeple çalışanlara izin kullandırmak yerine paralarının ödenmesi gerekir.

GAZETECİLERİN ÖDEMESİ İŞÇİLERİN ÖDEMESİNDEN FARKLI

GAZETECİLERİN ÖDEMESİ İŞÇİLERİN ÖDEMESİNDEN FARKLI
Medya sektörü çalışanları bayramda da çalışıyor. Gazetecilerin bayram çalışmaları diğer işçilere göre farklı ücretlendirilir. Basın İş Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramı yer almıyor. Bu nedenle gazetecilerin çalışmaları tatil ücreti olarak değil, fazla mesai olarak değerlendirilir. Diğer işçiler bayramda çalıştıklarında tam yevmiye alırken gazeteciler yarım yevmiye alır.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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