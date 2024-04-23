Hesaplar tek tek incelenmeye başlamıştı: Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Tolu şu ifadeleri kullandı:

"Bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlenmişse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlenmemiş ise, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek. Ayrıca, işletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ile sekreter, işçi gibi işletme çalışanları) ait IBAN’lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak."