Hesaplar tek tek incelenmeye başlamıştı: Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN hesaplarını mercek altına aldı. Hesaplar tek tek incelendi. IBAN numaralarını kiraya veren, faturasız tahsilat yapanlara KDV ve vergi cezası uygulanacak. Ağır cezalarla karşılaşmak istemeyen ve bu yöntemi kullananlar ise birbirini ihbar etmeye başladı. Maliyeye şikayet yağdı.
NTV'de yer alan habere göre, Vergi cezasından kurtulmak için, IBAN hesabını kiraya verdiği halde, bilgisi olmadığını iddia ederek, kiraladığı kişileri ve işletmeleri ihbar edenler çoğunlukta.
Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'da konuya ilişkin olarak, "Maliye, IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahiplerini tek tek çağırıp izah isteyecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemediklerini soracak ve bu belgelerin ibrazını isteyecek." değerlendirmesini yaptı.
Tolu şu ifadeleri kullandı:
"Bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlenmişse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlenmemiş ise, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek. Ayrıca, işletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ile sekreter, işçi gibi işletme çalışanları) ait IBAN’lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak."
"IBAN’la tahsilat yaptıkları halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen veya mükellefiyet açtırmadan bu işleri yapanlara, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılacak."
"1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek, ilave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek."