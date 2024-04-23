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Hesaplar tek tek incelenmeye başlamıştı: Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.04.2024 07:45
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Maliye, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında harekete geçti. IBAN numaralarını kiraya verenlerin peşine düşüldü. Kiralık IBAN kullanan işletmeler vergi dairesine çağrılmaya başlandı. Ağır cezaların yolda olduğunu duyan işletme sahipleri ve IBAN hesaplarını kiralayanlar ise ihbarları başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN hesaplarını mercek altına aldı. Hesaplar tek tek incelendi. IBAN numaralarını kiraya veren, faturasız tahsilat yapanlara KDV ve vergi cezası uygulanacak. Ağır cezalarla karşılaşmak istemeyen ve bu yöntemi kullananlar ise birbirini ihbar etmeye başladı. Maliyeye şikayet yağdı.

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NTV'de yer alan habere göre, Vergi cezasından kurtulmak için, IBAN hesabını kiraya verdiği halde, bilgisi olmadığını iddia ederek, kiraladığı kişileri ve işletmeleri ihbar edenler çoğunlukta.

TEK TEK İZAH İSTENECEK

TEK TEK İZAH İSTENECEK

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'da konuya ilişkin olarak, "Maliye, IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahiplerini tek tek çağırıp izah isteyecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemediklerini soracak ve bu belgelerin ibrazını isteyecek." değerlendirmesini yaptı.

Tolu şu ifadeleri kullandı:

"Bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlenmişse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlenmemiş ise, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek. Ayrıca, işletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ile sekreter, işçi gibi işletme çalışanları) ait IBAN’lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak."

CEZALAR KESİLECEK, FAİZİYLE İSTENECEK

CEZALAR KESİLECEK, FAİZİYLE İSTENECEK

"IBAN’la tahsilat yaptıkları halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen veya mükellefiyet açtırmadan bu işleri yapanlara, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılacak."

"1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek, ilave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Maliye IBAN ihbar
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