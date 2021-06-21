Hesaplı emeklilik fırsatı! 1 Kasım'a kadar başvuru yapanlara…

Daha evvel borcu olduğundan dolayı günleri silinen Bağ-Kur’lulara yeni yapılandırma yasası ile önemli imkan sağlanıyor. Emeklilik için bu süreleri bekleyen Bağ-Kur’lu vatandaşlar, yeni yapılandırma yasası ile bu primlerini avantajlı bir şekilde ihya edebilecek. Böylece silinen günlerin hepsi tekrardan kullanılabilecek.

Hesaplı emeklilik fırsatı!

Daha evvel çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet zamanlarını tamamlayan vatandaşların ihya başvuruları için 4 aylık bir başvuru süresi verildi.

Başvurular 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. 1 Kasım'a dek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunulabilecek.

Borcun hepsini de 1 Kasım yani ilk taksit ödeme dönemine kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Böylece ihya işlemini yapanlar, şayet emeklilik koşullarını taşıyorsa, hemen başvuruda bulunarak emekli olabiliyor.