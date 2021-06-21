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Hesaplı emeklilik fırsatı! 1 Kasım'a kadar başvuru yapanlara…

21.06.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olmak için daha evvel dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar için yeni fırsat… Daha az ödeyerek ihya için başvurular, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. 1 Kasım 2021’e kadar başvuruda bulunarak ödeme yapanlar da istediğine ulaşacak.

Daha evvel borcu olduğundan dolayı günleri silinen Bağ-Kur’lulara yeni yapılandırma yasası ile önemli imkan sağlanıyor. Emeklilik için bu süreleri bekleyen Bağ-Kur’lu vatandaşlar, yeni yapılandırma yasası ile bu primlerini avantajlı bir şekilde ihya edebilecek. Böylece silinen günlerin hepsi tekrardan kullanılabilecek.

Hesaplı emeklilik fırsatı!

Daha evvel çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet zamanlarını tamamlayan vatandaşların ihya başvuruları için 4 aylık bir başvuru süresi verildi.
Başvurular 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. 1 Kasım'a dek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunulabilecek.
Borcun hepsini de 1 Kasım yani ilk taksit ödeme dönemine kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor.
Böylece ihya işlemini yapanlar, şayet emeklilik koşullarını taşıyorsa, hemen başvuruda bulunarak emekli olabiliyor.

ÖDEMELERDE BÜYÜK ORANDA DÜŞÜŞ

ÖDEMELERDE BÜYÜK ORANDA DÜŞÜŞ
Daha evvel sigortalılık zamanını doldurarak ve prim borcu silinen Bağ-Kur’lu vatandaşlardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 Türk lirası) ödeyerek günlerini kazanabiliyor.
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