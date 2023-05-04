HIDIRELLEZ MESAJLARI 2023: Anne, baba, eş ve sevgiliye en yeni, en güzel, bahar coşkulu ve resimli Hıdırellez Bayramı mesajları

Hıdırellez mesajları 5 Mayıs 2023 Cuma günü öncsi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Anne, baba, eş ve sevgiliye gönderilebilecek en yeni, en güzel, bahar coşkulu ve resimli Hıdırellez Bayramı mesajları ile sözleri merak konusu oldu. Dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır Aleyhisselam ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın dünyada bir araya geldikleri gün olarak kabul edilen bu mevsillik bayramda birçok kişi WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaşımda bulunacak. İşte resimli Hıdırellez mesajları...