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HIDIRELLEZ MESAJLARI 2023: Anne, baba, eş ve sevgiliye en yeni, en güzel, bahar coşkulu ve resimli Hıdırellez Bayramı mesajları

04.05.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez mesajları resimli, en yeni, en güzel seçenekleriyle o gün anne, baba, eş ya da sevgilisinin yüzünde tebessüm oluşturmak isteyen vatandaşlar için internette yerini aldı. WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra birçok kişi Instagram, Facebook ve Twitter dahil sosyal medya platformlarında paylaşım yapacak. Biz de anne, baba, eş ve sevgiliye en yeni, en güzel, bahar coşkulu ve resimli Hıdırellez Bayramı mesajlarını sizler için derledik. İşte Hıdırellez mesajları...

Hıdırellez mesajları 5 Mayıs 2023 Cuma günü öncsi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Anne, baba, eş ve sevgiliye gönderilebilecek en yeni, en güzel, bahar coşkulu ve resimli Hıdırellez Bayramı mesajları ile sözleri merak konusu oldu. Dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır Aleyhisselam ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın dünyada bir araya geldikleri gün olarak kabul edilen bu mevsillik bayramda birçok kişi WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaşımda bulunacak. İşte resimli Hıdırellez mesajları...

HIDIRELLEZ MESAJLARI 2023

Hıdırellez Bayramı'nız kutlu olsun! Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Güzel günler seninle olsun...

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

ANNEYE HIDIRELLEZ MESAJLARI

ANNEYE HIDIRELLEZ MESAJLARI

Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum.

Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Hıdırellez mesajları

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