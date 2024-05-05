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IBAN'la işlem yapanlar dikkat! Bakan Şimşek talimatı vermişti, 250 kişi sahaya indi! IBAN'lar, fişler POS cihazları... Tek tek kontrol edildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.05.2024 09:34
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi denetimleri devam ediyor. Ankara'da 250 kişilik ekip sahaya indi. IBAN hesapları, fişler POS cihazları teker teker kontrol edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile hazırlanan kapsamlı denetimde çok sayıda sektör belirlendi. Ankara genelinde 250 gelir uzmanıyla kafe, restoran, pastane, fırın ve eczane işletmeleri nezdinde vergi denetimleri yapıldı. 250 gelir uzmanı, kafe, restoran, pastane, fırın ve eczaneleri denetledi. Denetimlerde, IBAN aracılığıyla tahsilat yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

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Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, denetim öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Duman, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de üzerinde hassasiyetle durduğu kayıt dışılıkla mücadele kapsamında, saha ve risk esaslı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Duman, "Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak il genelinde denetim faaliyetlerimize 24 saat esaslı olarak devam ediyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Vergi Dairesi Başkanlıklarımızda görev yapan gelir uzmanları aracılığıyla denetim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz" dedi.

Duman, "Bugün Ankara genelinde 250 gelir uzmanımızla kafe, restoran, pastane, fırın ve eczane işletmeleri nezdinde vergi denetimleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Denetimlerin kapsamına ilişkin de bilgi veren Duman, şöyle devam etti:

"Denetimlerde kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin bulunup bulunmadığı, yeni nesil ödeme cihazı kullanılıp kullanılmadığı, işletmeye ait olmayan pos cihazının kullanılıp kullanılmadığı, banka hesapları (IBAN) aracılığıyla yapılan tahsilatlara karşılık olarak fiş ve fatura düzenlenip düzenlenmediği ile başkalarına ait IBAN'ın kullanılıp kullanılmadığı, işletmede hesap takibinde kullanılan entegrasyon (ROP) sistemi ile ödeme kaydedici cihaz arasında bağlantının bulunup bulunmadığı, işletmelerde belge düzenine uyulup uyulmadığı, belge düzenlenirken doğru KDV oranının uygulanıp uygulanmadığı, kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve iş yeri kiralıksa kira bedelinin banka kanalıyla ödenip ödenmediği konularında çalışmalar yürütülecektir."

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Anahtar Kelimeler:
denetim vergi IBAN
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