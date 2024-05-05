IBAN'la işlem yapanlar dikkat! Bakan Şimşek talimatı vermişti, 250 kişi sahaya indi! IBAN'lar, fişler POS cihazları... Tek tek kontrol edildi

Denetimlerin kapsamına ilişkin de bilgi veren Duman, şöyle devam etti:

"Denetimlerde kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin bulunup bulunmadığı, yeni nesil ödeme cihazı kullanılıp kullanılmadığı, işletmeye ait olmayan pos cihazının kullanılıp kullanılmadığı, banka hesapları (IBAN) aracılığıyla yapılan tahsilatlara karşılık olarak fiş ve fatura düzenlenip düzenlenmediği ile başkalarına ait IBAN'ın kullanılıp kullanılmadığı, işletmede hesap takibinde kullanılan entegrasyon (ROP) sistemi ile ödeme kaydedici cihaz arasında bağlantının bulunup bulunmadığı, işletmelerde belge düzenine uyulup uyulmadığı, belge düzenlenirken doğru KDV oranının uygulanıp uygulanmadığı, kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve iş yeri kiralıksa kira bedelinin banka kanalıyla ödenip ödenmediği konularında çalışmalar yürütülecektir."