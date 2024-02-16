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İBB'den evlenecek çiftlere hibe desteği: 15 bin TL'ye yükseltildi, şartlar neler?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.02.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evlenecek yeni evlenecek, ekonomik zorluk yaşayan çiftlere verilen hibe desteği miktarının güncellendiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu evlenecek çiftlere verilen hibe desteğinin artırıldığını bildirdi. Buna göre tek sefere mahsus destek miktarı 7 bin liradan 15 bin liraya çıktı.

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İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık" ifadelerini kullandı.

Söz konusu destek için çiftlerin iş durumu, maddi yeterlilikleri ve ihtiyaçları sosyal araştırma ile tespit ediliyor. Şartları taşıyan çiftler için yapılan ödemede para, kadının hesabına yatırılıyor.

EVLİLİK DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELER?

EVLİLİK DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELER?

Değerlendirmeye tabi olacak çiftlerin 3 ay içinde evlenmeleri, İstanbul’da ikamet etmeleri, sosyal incelemede uygun görülmeleri gerekiyor. Çiftlerin daha önce boşanmayla sonuçlanan evlilik gerçekleştirmiş olmaları başvurularına bir engel teşkil etmiyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Evlilik desteği başvuruları online olarak İBB'nin sosyal yardım sitesinden yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik destek hibe ibb
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