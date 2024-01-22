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İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

22.01.2024 17:02 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından araç sahiplerine dikkat çeken bir uyarı geldi. Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bn lira 170 lira ceza kesilecek. Öte yandan sahte plaka kullananlara ise hem 32 bin lira ceza kesileceği hem de 5 yıl hapis cezası verileceği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı trafikle ilgili yayınladığı son mesajında araç sahiplerini uyardı. 1 Ocak 2024 ve sonrası tescil edilen araçlarla ilgili yeni yönetmeliğin hatırlatıldığı açıklamada plakadaki usulsüzlüklerle ilgili verilecek cezalar da duyuruldu. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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APP KULLANANLAR VE SAHTE PLAKA

APP KULLANANLAR VE SAHTE PLAKA

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi.

YENİ TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

YENİ TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

İçişleri Bakanlığı trafikle ilgili yayınladığı son mesajında araç sahiplerini uyardı. 1 Ocak 2024 ve sonrası tescil edilen araçlarla ilgili yeni yönetmeliğin hatırlatıldığı açıklamada plakadaki usulsüzlüklerle ilgili verilecek cezalar da duyuruldu.

"DERHAL MÜDAHALE EDİLECEK"

"DERHAL MÜDAHALE EDİLECEK"

Sahte veya APP kullanılması durumunda, derhal bu plakaların çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmaya başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahte ve APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.

APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Araç trafik plaka hapis
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