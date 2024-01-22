İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

İçişleri Bakanlığı trafikle ilgili yayınladığı son mesajında araç sahiplerini uyardı. 1 Ocak 2024 ve sonrası tescil edilen araçlarla ilgili yeni yönetmeliğin hatırlatıldığı açıklamada plakadaki usulsüzlüklerle ilgili verilecek cezalar da duyuruldu. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

