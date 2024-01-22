İçişleri Bakanlığı duyurdu! O plaka sahiplerine hem 32 bin lira ceza, hem de 5 yıl hapis verilecek

İçişleri Bakanlığı trafikle ilgili yayınladığı son mesajında araç sahiplerini uyardı. 1 Ocak 2024 ve sonrası tescil edilen araçlarla ilgili yeni yönetmeliğin hatırlatıldığı açıklamada plakadaki usulsüzlüklerle ilgili verilecek cezalar da duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı trafikle ilgili yayınladığı son mesajında araç sahiplerini uyardı. 1 Ocak 2024 ve sonrası tescil edilen araçlarla ilgili yeni yönetmeliğin hatırlatıldığı açıklamada plakadaki usulsüzlüklerle ilgili verilecek cezalar da duyuruldu.
Sahte veya APP kullanılması durumunda, derhal bu plakaların çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmaya başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sahte ve APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.
APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.