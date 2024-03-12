İftarda sarayda gibi hissettiriyor, deniz ziyafeti eşlik ediyor! İstanbul'da restoranda oruç açmak isteyenleri şaşırtan fiyatlar

Ramazanın gelmesiyle birlikte lokantalarda, restoranlarda da iftar hareketliliği başladı. Menüler ve mekanlar çeşit çeşit, fiyatlar da 500 liradan başlayıp 4 bin 500 TL'ye kadar yükseliyor. Aralarında en ilginç olanlarından biri de iftarda saray şıklığıyla deniz ziyafeti...

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