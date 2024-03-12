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İftarda sarayda gibi hissettiriyor, deniz ziyafeti eşlik ediyor! İstanbul'da restoranda oruç açmak isteyenleri şaşırtan fiyatlar

12.03.2024 08:49
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Dün itibarıyla ilk kez ramazan sofraları kuruldu, ilk iftarlar yapıldı. Kimileri orucunu evde açarken kimileriyse dışarda restoranlarda açmayı tercih etti. Peki ramazanda İstanbul'da bir restoranda iftar yapmanın maliyeti ne kadar, sofrada neler bulunuyor? Saray şıklığı ve deniz ziyafeti eşliğinde iftar yapmak isterseniz kabarık bir faturayı gözden çıkarmanız gerekiyor. En uygun menü fiyatları ise 500 TL'den başlıyor.

Ramazanın gelmesiyle birlikte lokantalarda, restoranlarda da iftar hareketliliği başladı. Menüler ve mekanlar çeşit çeşit, fiyatlar da 500 liradan başlayıp 4 bin 500 TL'ye kadar yükseliyor. Aralarında en ilginç olanlarından biri de iftarda saray şıklığıyla deniz ziyafeti...

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Menüler gibi fiyatlar da çeşit çeşit; kimi cep yakıyor kimi daha uygun. Show TV'de yer alan habere göre menü fiyatları 500 liradan başlayıp 4500 liraya kadar çıkıyor.

Bir restoranda iftar sofrasında 6 çeşit yemek sunuluyor, canlı fasılla beraber kişi başı 1750 TL ücret alınıyor.

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Bir şef, ara sıcak olarak paçanga böreği, içli köfte, kara lahana sarması, çökertme kebabı ve hünkarbeğendi sunuyor.

Tatlı olarak şerbet, revani, güllaç gibi birçok tatlı sofralarda yer buluyor.

Boğazda iftar yapmanın maliyeti ise kişi başı 1500 ile 2 bin arasında değişiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ramazan restoran iftar
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