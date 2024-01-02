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İkinci ek MTV mi geliyor? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren iddia! Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yüzde 58’lik zam sonrası canlı yayında açıkladı: ‘Ben şimdi kara kara düşünüyorum…’

02.01.2024 12:07 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi 4 kez ödenmişti. EK MTV’den 27 milyarlık gelir elde edilirken bu yıl için de yeni zam oranları belli oldu. MTV 2024 yılı için yüzde 58,46 arttı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV kararı sonrası Gazeteci Deniz Zeyrek’ten çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İkinci bir ek MTV mi geliyor? İşte haberin detayları…

Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında en çok gündeme getirilen konuların başında yer almıştı. Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.

İKİNCİ EK MTV Mİ GELİYOR?

Yeni yıl yeni zamlar ile gelirken Sözcü TV ekranlarında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ebru Baki ile Para Politika programında canlı yayına katılan Gazeteci Deniz Zeyrek “Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Kesinlikle, iddiaya girebilirim ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alacaklar bizden. Yapacaklar başka çaresi yok” ifadelerini kullandı.

Sunucu Ebru Baki ise, “Bütün gelen konuklarım aynı şeyi söylüyor” diyerek Zeyrek’in sözlerine yanıt verdi.

MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58’DEN FAZLA ZAMLANDI

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.


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0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 3359 TL
  • 4-6 yaş - 2343 TL
  • 7-11 yaş - 1308 TL
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  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
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1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 6439 TL
  • 4-6 yaş - 4828 TL
  • 7-11 yaş - 2801 TL
  • 12-15 yaş - 1972 TL
  • 16 yaş ve üstü - 754 TL
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MTV
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