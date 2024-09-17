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İkinci el araç satımında 'ortak bloke havuz' dönemi! 27 Eylül için geri sayım başladı: Güvenli ödeme sistemi zorunlu oluyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.09.2024 21:33
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İkinci el araç alım satımında yeni dönem başlıyor. Bir süre önce kademeli olarak hayata geçirilen 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül'den itibaren artık zorunlu olacak. Alıcı ve satıcının güvenli araç satışı yapabilmesi için' ortak bloke havuz' sistemi devreye girecek. Peki Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Kimler Güvenli Ödeme Sistemi'yle araç alım satımı yapacak? Herkese zorunlu mu? İşte tüm detaylar...

İkinci el araç alım satımı yapacaklar dikkat! Yeni alım sistemi için geri sayım başladı. Dolandırıcıların önüne geçmek amacıyla, bir süre önce kademeli olarak hayata geçirilen ikinci el araç alım satımında güvenli ödeme sistemi 27 Eylül'den itibaren artık zorunlu olacak. İkinci el araç piyasasıyla ilgilenenler ya da yakın dönemde araç alıp satmak isteyenler ise "Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Kimler Güvenli Ödeme Sistemi'yle araç alım satımı yapacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Eylül'de başlayacak 'ortak bloke havuz' sistemiyle ilgili bilinmesi gerekenler...

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ARAÇ ALIM SATIMINDA 27 EYLÜL'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLUYOR!

ARAÇ ALIM SATIMINDA 27 EYLÜL'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLUYOR!

İkinci el alım-satımlarda güvenli ödeme sistemi zorunlu oluyor. Bir süre önce dolandırıcıların önüne geçmek için kademeli olarak hayata geçirilen yeni sistem 27 Eylül'de zorunlu olacak.

İkinci el alım satım piyasası yeni sistemin nasıl işleyeceğini merak ederken ATV Haber'e konuşan Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, önemli açıklamalarda bulundu.

Ödeme dolandırıcılıklarının önüne geçmek için yapılmış bir devlet garantili ödeme sistemi olduğunun altını çizen Kayatuzu "Kademeli olarak hayata geçirildi. Şu anda yetkili satıcıdan, yetkili satıcıya yapğılan satışlarda bir zorunluluk yok. Taraflardan birinin yetkili satıcı olması durumunda güvenli ödeme sistemini yapmak artık zorunlu. 27'sinden sonra tüm araç alım satımlarında güvenli ödeme sistemini zorunlu olacak." diye konuştu.

"İKİ ŞAHIS ARASINDAKİ ARAÇ ALIM SATIMINDA..."

"İKİ ŞAHIS ARASINDAKİ ARAÇ ALIM SATIMINDA..."

Noter Başkatibi Ahmet Onat ise "Güvenli ödeme sistemi alıcıyla satıcıyı buluşturan tamamen güvenli bir sistemdir. Biz söz konusu sistemin vatandaşlar arasında da yani iki şahıs arasında yapılan alışverişlerde de geçmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

"Kendi mobil telefonlarından veya 'takasbank' uygulamasını indirerek bir üyelik oluşturuarak alıcıya bir referans kodu gidiyor" diyen Onat, yeni sistemi şu sözlerle özetledi;

Anahtar Kelimeler:
Otomobil araç satış
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