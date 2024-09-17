İkinci el araç satımında 'ortak bloke havuz' dönemi! 27 Eylül için geri sayım başladı: Güvenli ödeme sistemi zorunlu oluyor

İkinci el araç alım satımı yapacaklar dikkat! Yeni alım sistemi için geri sayım başladı. Dolandırıcıların önüne geçmek amacıyla, bir süre önce kademeli olarak hayata geçirilen ikinci el araç alım satımında güvenli ödeme sistemi 27 Eylül'den itibaren artık zorunlu olacak. İkinci el araç piyasasıyla ilgilenenler ya da yakın dönemde araç alıp satmak isteyenler ise "Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Kimler Güvenli Ödeme Sistemi'yle araç alım satımı yapacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Eylül'de başlayacak 'ortak bloke havuz' sistemiyle ilgili bilinmesi gerekenler...