İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Vatandaşın gözü kulağı o tarihte: Yüzde 10’unu aşıyorsa…

Dünya genelindeki çip (yarı iletken) arzı sıkıntısı ve sıfır otomobil üretiminde yavaşlama etkisiyle ikinci el fiyatları yükseldi. Türkiye’de kasım ve aralık aylarında dolar kurundaki olağanüstü fiyat hareketleri sonucunda araç fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı. Ancak 2022’de dolar kuru gerilemesine karşın ikinci el fiyatlarında müşterilerin beklediği düşüşün gerçekleşmemesi satışları durma noktasına getirdi. Bahar aylarında artması beklenen satışlarda müşterilerin dikkati elden bırakmaması gerekiyor. Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan ve Ankara Oto Galericiler Derneği Başkan Yardımcısı Hamza Avcı araç satın alacakları uyardı.

İkinci el araç alacaklara uyarı!

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar aylarının gelmesiyle otomobil sektöründe bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu hareketliliğin özellikle ikinci el otomobillerde olacağını dile getiren uzmanlar, araç kiralama sektöründe de ciddi bir artış yaşandığını vurguladı. Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, mevsimsel olarak özellikle mart ayıyla birlikte ikincil el satışların kesinlikle artacağını ve bunun da sektördeki sirkülasyondan kaynaklandığını söyledi.

2 "İkinci el otomobilde fiyat düşer mi?" beklentisinin artık azaldığını, insanların bu dönemde tekrar alıma geçeceğinin altını çizen Gürman, kiralama trendinin de arttığını söyledi. Gülan, mart ayı ve sonrasının ikinci el otomobil sektörü için daha iyi geçeceğini çünkü artık şişmiş rakamların dengelendiğini hatırlattı.

“ARTIK HER SENE OLUYOR” Özellikle bahar aylarında yaşanması beklenen artışın oldukça normal olduğunu söyleyen Ankara Oto Galericiler Derneği Başkan Yardımcısı Hamza Avcı, "Her sene bahar aylarında otomobil satışlarında bir hareketlilik oluyor, bu hareketliliğe bağlı olarak da fiyatlarda yukarı doğru bir tırmanış oluyor. Havalar ısındıkça otomobil alım talebi artıyor, bu yıl da artacak" dedi.

“KURUMSAL FİRMALAR TERCİH EDİLMELİ” İkinci el otomobil alımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Ziya Alp Gülan, araç satın alırken ekspertiz ofislerini tercih etmek gerektiğini ya da ikinci el otomobil satışı yapan kurumsal firmalardan satın almak gerektiğini söyledi. Kurumsal firmaların uzatılmış garanti paketleriyle beraber araçlarını satışa sunduklarını, bir problem çıkarsa aracın sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Gülan, özellikle ikinci el otomobil satışı yapan kurumsal firmaların güvenilirliğine dikkat çekti. Gülan, müşterilerin mutlaka araç satın almadan önce ekspertiz ofisine gitmeleri gerektiğini ve TRAMER kayıtlarına baktırmanın çok önemli olduğunu iletti. Ankara Oto Galericiler Derneği Başkan Yardımcısı Hamza Avcı, özetle TRAMER adı verilen sistemin hasar kaydı geçmişi olduğunu söyledi.